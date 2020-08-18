蘇震清剃大平頭現身！羈押14天首度提訊　「新造型」媒體差點認不出

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，接連2個禮拜密集提訊在押的行賄者、前太流公司董座李恆隆、白手套郭克明後，僅提訊過一次涉賄立委廖國棟，18日首度提訊遭收押2個多禮拜的立委陳超明，以及涉嫌收賄2000萬元的立委蘇震清，其中蘇震清疑因連日高溫難耐，在看守所中剃了個幾近全光的大平頭現身，讓守候媒體一時間還認不出人來。

▲蘇震清遭收押2個星期後，頂著新替的大平頭首度曝光。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

▲立委陳超明上午已被提訊到台北地檢署開庭。（圖／記者劉昌松攝）

其中涉嫌收賄約2000萬元最多的蘇震清，疑似在檢調發動搜索前透過李恆隆得知風聲，趕緊開支票「還」給李，還疑似交代助理確認相關款項流向，被檢察官以有滅證、勾串之虞向法院聲押禁見獲准。

而18日上午遭提訊的陳超明，則是涉嫌答應參加2019年底，李恆隆主導的修法公聽會，還透過辦公室主任梁文一，脅迫經濟部派人參加公聽會，以此再向李恆隆索賄200萬元，不過陳沒有親自出席公聽會，被砍價剩下100萬元。

▲李恆隆18日再遭提訊時，向守候媒體揮手 。（圖／記者劉昌松攝）

陳的助理梁文一首度遭約談後，獲准以10萬元交保候傳，但因白手套郭克銘等人供出相關行賄過程，檢察官懷疑梁文一供詞不實，有滅證、勾串之虞，11日再次秘密傳喚到案後，向法院聲押獲准，使得全案至今已有蘇震清、陳超明等4名立委在內，共10人遭收押禁見。

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