立委收賄案首提訊陳超明！查百萬元對價關係　下午提訊蘇震清

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，接連2個禮拜密集提訊在押的行賄者、前太流公司董座李恆隆、白手套郭克明後，僅提訊過一次涉賄立委廖國棟，18日首度提訊遭收押2個多禮拜的立委陳超明，釐清陳涉嫌透過辦公室主任梁文一，收受100萬元賄款的對價關係，預計下午再提訊涉嫌收賄2000萬元最多的立委蘇震清。

▲立委陳超明遭收押後，首度被提訊到台北地檢署開庭。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

▲李恆隆遭提訊時再次向台北地檢署囚車道外守候媒體揮手 。（圖／記者劉昌松攝）

其中陳超明涉嫌答應參加2019年底，李恆隆主導的修法公聽會，還透過辦公室主任梁文一脅迫經濟部，必須派人參加公聽會，以此再向李恆隆索賄200萬元，不過辦案人員監聽發現，陳超明疑因沒有親自出席公聽會，被砍價剩下100萬元，並由梁文一代表前往收取現金。

▲陳超明辦公室主任梁文一已遭收押禁見。（資料照／記者游宗樺攝）

其中梁文一首度遭約談後，獲准以10萬元交保候傳，但因白手套郭克銘等人供出相關行賄過程，檢察官懷疑梁文一供詞不實，有滅證、勾串之虞，11日再次秘密傳喚到案後，向法院聲押獲准，使得全案至今已有蘇震清、陳超明等4名立委在內，共10人遭收押禁見。

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