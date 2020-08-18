立委陳超明助理梁文一交保改遭羈押　提抗告遭高院駁回

▲陳超明辦公室主任梁文一遭收押，提抗告遭駁回。（圖／記者游宗樺攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案持續發燒，國民黨立委陳超明的辦公室主任梁文一在檢方偵訊過後，獲得10萬元交保，檢方陸續釐清案情後，認為梁文一涉嫌貪污等重罪、罪嫌重大，又有勾串之虞，因此向台北地院聲請羈押禁見獲准。梁文一抗告高等法院，高院收案後，認為抗告無理由，駁回抗告。

本案中目前已經有蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇等4名立委遭到羈押禁見，另外有包含金主李恆隆、統領富二代翁華利、白手套郭克銘以及多位立委助理，也遭到收押，總計收押人數共10人。

檢調單位經過多年監聽，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等前後任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

其中梁文一在檢方7月底大規模搜索約談後，獲得10萬元交保。但檢方持續訊問陳超明等人，陳超明供稱，收的錢是政治獻金，全都由梁文一去聯繫處理；檢方持續勾稽相關卷證，比對李恆隆、郭克銘供詞後，認為梁男涉案情節重大，本月11日二度秘密約談梁男到案，訊後聲請羈押禁見，台北地院於12日裁准收押禁見。

梁文一提出抗告，高院收案後，18日作出裁定。高院認為本案中確實有諸多疑點尚未釐清，多位被告、證人對於行收賄的金額無法兜攏，若不將梁文一收押，本案確實有晦暗不明的危險，因此准許羈押梁文一，駁回抗告。