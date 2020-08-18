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超好賺！專賣手機給移工3年漏稅上千萬　甥舅虛開發票下場慘

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▲▼手機,智障型手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陳姓男子專賣手機給外籍移工，3年逃漏營業稅額上千萬元。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子和吳姓舅舅合夥經營公司，主要生意是販售手機給外籍移工，沒想到生意超級好，2017年到2019年間，光是營業稅就要繳上千萬元，陳男為免遭查稅被發現漏開發票，異想天開虛開發票，觸犯最重刑責5年徒刑的以詐術逃漏稅罪，台北地檢署18日依違反《稅捐稽徵法》等罪，起訴陳、吳舅甥以及潘姓女員工。

據了解，陳男靠吳姓舅舅出資成立行銷公司，在網路、臉書等虛擬通路，販售較低階的智慧型手機給移工，還讓客人可選擇就近到便利商店取貨，因為外籍人士不清楚我國法令，除了便利商店的收據外，通常不會再向陳男索取統一發票，陳男習慣性的漏開發票，然後每2個月，定期虛開1張數十萬元的大額發票作帳。

結果賣手機的生意靠著網路傳播、口耳相傳越做越好，2017年到2019年間，每年要繳的營業稅都高達3、4百萬元，總計稅額超過千萬元，被國稅局查到後移送調查局。

檢察官調查，如果陳男只是單純漏開發票，頂多會被行政處分補稅加罰款，但是他虛開發票，已構成積極使用詐術逃漏稅、《商業會計法》等刑事罪責，另外陳男還讓沒有實際在公司工作的親友，掛名公司員工投保勞健保，也涉及行使業務登載不實等罪，因此依法起訴陳男和吳姓舅舅、以及潘姓女員工。

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