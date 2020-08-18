警察妻賣「暗黑幣」吸金5千萬被判刑　又涉ANB吸金案坑殺投資人

▲警察妻孟姓女子除「暗黑幣」吸金案外，又因涉及ANB馬來西亞房地產吸金案遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前台南市陳姓警察和孟姓妻子，去年底才因向菜籃族推銷「暗黑幣」等虛擬貨幣吸金遭判刑，台北地檢署檢察官追查發現，孟女另外還涉嫌加入ANB吸金集團，用網路群組拉下線，誆稱投資馬來西亞M101集團房地產，3、4個月可拿回2.16倍，孟女等4人共吸金上千萬元，18日被依違反《銀行法》追加起訴，將與ANB集團主嫌一同受審。

孟女從2014年起，和警察老公、妹妹鎖定市場的「菜籃族」，以類似老鼠會的方式，舉辦投資說明會，訂出「暗黑幣」、「霹克幣」、「香港寶石集團」、「DT1010」等4種投資方案，宣稱每個月投資2萬6000元到60萬元之間，5個月內保證會回本，到2016為止，吸金5千萬元，孟女2019年底被高院判刑4年10月。

▲ANB&M101集團宣稱投資馬來西亞房地產，年投報率達3倍多。（圖／資料照）

在此同時，北檢另案偵辦李姓男子為首的「馬來西亞ANB&M101」集團，對外宣稱，可代為投資馬來西亞房地產，年報酬逾3倍，並創設「WoPay」系統作為虛擬交易帳戶，從2017年7月到隔年3月間，1年內吸金達1.3億元，檢察官2019年起訴李男等5人後，又發現孟女竟然也是這個集團的幹部。

檢警調查，孟女等4人，透過LINE、臉書群組招攬會員，還舉辦說明會，鼓勵大家收下線，招待投資人到馬來西亞參觀工地，宣稱投資M101集團的房地產，前景可期，3、4個月到期可拿回2.16倍，4人藉此吸金上千萬元，因此被檢察官追加起訴，將併入法院審已中的ANB集團案一起審理。

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