屏東麟洛鄉住宅火災警報器安裝率百分百　領先全縣32鄉鎮市　

▲屏東縣麟洛鄉住宅火災警報器，安裝率百分百，領先全縣其他鄉鎮市 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉長鍾慶平，為維護鄉親居家環境安全，減少生命財產的損失，向屏東縣政府、鄉代表會、何春美議員、陳明達議員爭取經費，補助全鄉每戶住家免費安裝住宅火災警報器，成為屏東縣火災警報器安裝率百分之百的第一個鄉鎮。

▲▼住宅火災警報器、消防人員說明安裝。



麟洛鄉於2019年10月4日及2020年6月6日在中華路及民族路分別發生住宅火警，由於受災戶均裝設住宅警報器，成功發揮功效，未造成重大人員傷亡及財物損失。

麟洛消防分隊統計，鄉內現有住戶3863戶，其中高風險場所住戶計有狹小巷道1625戶、水源不足2058戶；先前裝設住警器有1187戶，尚有2676戶亟待安裝，基於保障鄉民生命財產安全，分隊長汪明華積極找鄉長鍾慶平協商 。

鍾鄉長基於為災害預防超前部署「安裝住警器，安全有保庇」理念，推動全鄉裝設住警器100%，因此召集村長、鄰長、村幹事約120人召開說明會；會中決議由村幹事在各村定點發送住警器，鄉親可攜帶身分證件配合領取及安裝；並由麟洛消防分隊簡報講解住警器安裝、保養、檢查、測試、電池更換，鄉親申請相當踴躍。

鍾慶平表示，上任以來，積極投入全鄉救災、救護升級，除成功爭取經費補助全鄉住戶裝設住宅用火災警報器，為鄉親居家安全提供多一分的保障外，更致力於提升警、義、消救災設備，積極結合善心人士捐贈國內最先進的救護車，提升鄉內緊急救護功能及確保鄉民安全；這次裝設住警器達到100%，領先全縣33鄉鎮市推動完成，讓鄉民居家安全更有保障。

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