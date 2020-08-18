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影／獅虎阿彪10歲生日會曝光！萌咬「肉壽司、驚喜彩箱」偷偷看鏡頭

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記者許展溢／台北報導

可愛的小阿彪今年滿10歲囉！屏東科技大學保育類野生動物收容中心內的獅虎的爸爸是非洲獅、媽媽是孟加拉虎，因為異種交配結果導致基因缺陷，讓「阿彪」得受苦終生，尤其牠「瘸腿佝僂」如一隻病懨懨的大貓令人看了很不捨。收容所在牠8月15日生日當天準備兩大驚喜，替阿彪慶生，影片曝光可以看到牠開心津津有味吃著大餐，可愛極了。

收容中心指出，10年前，台南一所私人遊憩園查獲不當圈養及繁殖獅虎，遊憩園主人使非洲公獅與孟加拉母虎異種交配，產下3隻獅虎，其中2隻不敵先天缺陷而逝世，唯獨阿彪存活下來。

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

請繼續往下閱讀...

▲▼阿彪津津有味吃著生日大餐。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

收容中心說明，但異種交配造成的基因缺損，導致阿彪的脊椎變形，左後肢也僵直無法正常行走。照養員為減輕阿彪體重及體型對關節的壓迫，盡量將阿彪的體重穩定控制在一定範圍，並以飲食保養阿彪的關節，然而，關節退化是遲早的問題，中心必須投入更多醫療與照養資源，以維持阿彪的生活品質。

在阿彪生日這一天，照養員精心製作2個小道具替阿彪慶生，第1個是「驚喜彩箱」，照養員在園區內彩摘花朵，將花朵倒入彩箱，並在彩箱下懸吊肉，原本預想當阿彪扯咬肉，繩線便拉動彩箱的機關，繽紛的花朵會瞬間從箱內蹦出，飄散在阿彪身上，但凡事都有意外，出現bug，花朵沒飄下，阿彪已把繩子咬下。

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲▼實習生以雞皮、雞肉、牛肉不同顏色及紋路完成肉壽司。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

收容中心準備的第2個道具則是「肉壽司」，照養員請實習生協助，沒想到她們發揮極大創意，以雞皮、雞肉、牛肉不同顏色及紋路的特性作搭配，完成了一盤秀色可餐的肉壽司，甚至靈機一動以雞肉替阿彪添加一顆「干貝」，創意和手藝皆讓照養員折服。至於為什麼是壽司？照養員說，「壽司多唸幾次，就變成壽十，剛好阿彪十歲了，做壽司幫牠慶祝十歲生日！」

畫面看起來溫馨動人，收容所沉重提到，很多收容的動物皆面臨相同問題，因人類的娛樂、幻想而飼養或繁殖，但後續長期的醫療與照養問題卻由國家或社會資源來負擔，阿彪的存在提醒大家，切勿隨意飼養或繁殖野生動物，也拒絕前往不當對待野生動物的場所。
 

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲▼照養員準備驚喜彩箱，阿彪一度咬不到，只好再調整高度。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

▲▼阿彪10歲生日。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

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