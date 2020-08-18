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屏科大碩士「採標本」失蹤5天！騎車入深山最後身影曝　學長急求目擊者

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▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲屏科大朱姓碩士獨自到溪南山採集昆蟲標本，卻不明原因失聯。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

記者柯沛辰／綜合報導

屏東科技大學一名剛畢業的朱姓研究生13日獨自前往高雄溪南山採集昆蟲標本，卻不明原因失聯。警消指出，溪南山海拔2650公尺，朱生在約2000公尺處失聯，但近幾天山區天候不佳，經出動直升機陸空搜尋，至今仍一無所獲。

網友、山友近日在多個臉書社團發文，盼眾人協尋剛從屏科大植物醫學系碩班畢業的朱姓同學。內容提到，朱男13日到高雄石山林道溪南山周遭活動，採集昆蟲標本，原定當晚與同學在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，眾人不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

高市消防局第六大隊接獲報案後，每天出動2組人馬上山搜尋，每組4至5人，16、17日也申請出動直升機，但近幾日山區天候不佳，又常下起午後雷陣雨，警消至今仍一無所獲。

▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲朱男上山最後身影，被監視器畫面拍下。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

據悉，朱男13日早上9點多上山前，在六龜加油，預計9點55分進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇；下午4點在約海拔2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

家屬擔心，朱男僅著輕裝備上山，也未帶食物，手機現在可能已經沒電，盼第一時間提供最後目擊情報的山友再次出面，詳細敘述當天下午4點多的狀況。

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