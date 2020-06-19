國家級匠師黃俊傑教授　製作總統就職「中華民國之璽」

▲屏東科技大學教授黃俊傑，獲邀總統府委託設計製作2020總統就職典禮「中華民國之璽」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有現代魯班名號的屏東科技大學教授黃俊傑，由於精湛的工藝創作表現，受到總統府青睞，獲邀府方委託設計製作2020總統就職典禮「中華民國之璽」、「榮典之璽」等重要印鑑之基座及托盤，今（19）日特舉辦黃教授的作品展示及成果發表，將台灣木工的職人精神傳達給社會大眾。

▲中華民國之璽、榮典之璽。

黃俊傑教授表示，這次創作的作品為國家所典藏，選用台灣一級的木材，能夠為國家貢獻也是他最大的榮耀。其實，他秉持「哲學為科學之母、科學為設計之父」觀念，將各種不同技能融合在木材工藝，不只讓他能夠靈活應用材料的特性，得天獨厚的美學天賦更讓他的作品充滿中華文化元素又帶著現代藝術。

他認為「工」代表技術、「藝」則為設計者的意念，兩者相輔相成必能成就一個好的作品。今年受邀製作的總統就職典禮玉璽底座及托盤的創作也具有深遠寓意。國璽代表國家法統，在底座上選用千年台灣肖楠象徵法統傳韻千年，搭配台灣櫸木以傳統榫卯鑲嵌技法完成底座，而托盤的設計更為典雅，將代表生命力及和平的台灣野百合意象結合綿延的草藤，祝福國運千年安康、雨露均霑廣澤庶民，使用傳統榫卯及陽雕技法，在野百合中心點綴翠綠玉石，如台灣人民內蘊的良善。

黃俊傑是因母校台東公東高工創辦人錫質平神父的一句叮囑：「好好教木工」而立下的志業，在教學的生涯上，一路從公東高工、民間公司、台南職訓中心到屏科大，始終如一以該教學理念指導學生，將傳統事物活化於當代，創新思維打造個人品味，才能激發更多創意的泉源。

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