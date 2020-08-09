照養員餵食刻意「不讓動物看見」！曝20%給食物...80%觀察這些事

▲亞洲黑熊賓果。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）



記者許展溢／台北報導

屏東科技大學保育類野生動物收容中心有1400多隻動物，食物需求量大，中心表示，食材也須變化以增加圈養動物的攝食豐富化外，「餵食」更是一門重要專業，並透露，其實餵食有20％是給食物，80％則是觀察動物，所以餵食不是大家想像的只是餵食這樣簡單。

收容中心指出，某些食材斷貨時，食材捐贈便成為及時甘霖，有民眾常想到他們的動物，聯合朋友們從許多地方將食材寄過去，很感謝這些神秘俠客，不過也要和大家分享，民眾寄的食材是要如何與照養現場融合。

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▲▼屏科大野生動物收容中心照養員餵食。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）



收容中心表示，餵食，是一門重要專業，照養員透露「餵食20%是給食物，80%是觀察動物」，趁機看牠們的精神狀態、有沒有受傷、刻板行為或掉毛，所以餵食不只是餵食，而是了解牠的方式。

照養員指出，有時餵食會搭配動物訓練，若訓練有成，可協助獸醫診療，如檢查口腔、採血、注射等，利用民眾託人寄的幾箱土雞蛋，趁點心時刻，以蛋作為獎勵，會將獎勵稍作隱藏，不讓動物看見，當動物做出照養員預期的動作，便立即按下響片，並給予獎勵，重複幾次，讓動物明白，「我做這個動作，我的保母就會響一聲，我就有好吃的了！」。整個訓練過程依物種及個體狀況調整，需要極大耐心。

▲▼照養員以蛋作為獎勵，會將獎勵稍作隱藏，不讓動物看見。（圖／翻攝屏東科技大學保育類野生動物收容中心）

