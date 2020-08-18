「美琪藥皂」改名了！77年老字號談包裝更新　含淚曝原因：要合法

▲美琪藥皂換包裝，把「藥皂」改成「樂皂」。（圖／翻攝自Facebook／美琪 抗菌+）

網搜小組／鄺郁庭報導

深耕台灣長達77年的美琪生技，是陪伴許多人長大的品牌，沐浴用品深受消費者喜愛，其中一款「藥皂」更是經典產品，日前卻因為一個字要改名。「美琪 抗菌+」8月初在粉絲專頁公告，美琪藥皂最近改名為「美琪樂皂」（同音），透露一切都是為了遵守《化粧品衛生安全管理法》，「為了守法，我們只能含淚更名。」

美琪4日貼出「包裝更新公告」，表示有70年歷史的美琪藥皂會改名為「美琪樂皂」，不過「樂」這個字的讀音還是跟「藥」一樣，等於唸法不變。但為什麼要把經典的字改掉呢？美琪解釋，2018年立法院修正通過《化粧品衛生安全管理法》，將「含藥化粧品」修正為「特定用途化粧品」，並在2019年擬定管理原則，明定產品名稱與包裝不得出現「藥」字。

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▲美琪表示，改字後唸法還是相同，成分也不變。（圖／翻攝自Facebook／美琪 抗菌+）

儘管美琪生技註冊有美琪藥皂的商標，但《化粧品衛生安全管理法》比《商標法》大，「所以為了守法，我們只能含淚更名。」不過，美琪強調，名字、包裝雖然改變，但成分不會改變，「最重要的是『不變的成分』，是美琪『不變的承諾』。」

看到貼文後，網友紛紛表示力挺，「還好成分沒變，肯定繼續支持的吧」、「美琪是我從小在家看到大也用到大的！真的經典好用，全家人都愛！謝謝美琪一直都在（很怕一些老牌默默刊登停產消息）」、「很喜歡新包裝的設計理念」、「會繼續支持！是說現在變成洗了會快樂的藥皂。」