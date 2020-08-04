　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐日設李登輝追思所　500多名日本政要、民眾首日排隊悼念

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

▲駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專，以下皆同）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。駐日代表處設置追思處所，包括日本副首相麻生太郎、前首相森喜朗等日本多位政要、台僑、民眾等約500多人前來表達追悼之意。

位於東京白金台的駐日代表處及大阪、沖繩那霸辦事處，今天起設置「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，下午1時（台灣時間中午12時）起開放日本民眾弔唁。開放前，代表處門外已大排長龍，許多民眾無畏夏日高溫排隊等候。

▲▼駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

悼念會場中央擺設李前總統玉照，兩旁有素雅鮮花與中日文悼詞，現場播放李前總統生前喜愛的「千風之歌」。會場開放民眾進入前，駐日代表謝長廷率代表處各主管獻花鞠躬致意。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎致哀後，進入代表辦公室，與謝長廷簡短會談。現任日本副首相走進駐日代表處實屬罕見。

日本前首相森喜朗也前來致哀。日媒日前報導，日本政府考慮派森喜朗前往台灣參加李登輝的喪禮，森喜朗本人也有意願，媒體問及此事時未有回應。

▲▼駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

森喜朗與謝長廷短暫交談時表示，李前總統辭世讓他感到很難過。森喜朗搭車離去時，駐日副代表蔡明耀對他說：「祝明年東京奧運順利舉行。」森喜朗答說：「祈求李前總統在天之靈保佑東奧順利舉行。」

日本首相安倍晉三胞弟、眾議院議員岸信夫與妻兒前來悼念。岸信夫表示，與李前總統見過多次面，聽了許多良言，為了讓日台友好關係繼續推展，還很需要李前總統建言，對於李前總統的辭世感到很遺憾。

岸信夫說：「李前總統為（亞太）地區的民主發揮力量。我們也要將和平、穩定、民主好好傳承下去。」

被問到是否前往台灣參加李前總統喪禮時，他表示，若有機會很想去，但現在因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，還不清楚情況。

由近300名國會議員組成的「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司也前來致哀。古屋受訪時表示，李前總統是奠定台灣民主化基礎的偉大指導者。他擔任總統時，曾說國立故宮博物院文物如果要在日本展出，日本必須制訂國內法保障故宮文物，後來花了10年立法，故宮文物於2014年展出。

古屋說：「2015年身為日華懇會長，邀請李前總統至議員會館舉行演講，超過300位國會議員聆聽，這是歷史性的演講。李前總統比日本人更了解日本精神文化，為了日台友好親善竭盡心力，這些我們永遠銘記在心。盼李前總統在天之靈安息。」

被問到是否日華懇將派人前往台灣參加喪禮時，古屋表示，日本方面派代表參加喪禮事宜已準備妥當。至於國會議員是否派人，還要看台灣的防疫情況。

謝長廷對媒體表示，這是專案申請的，對於美國、日本的作法，台灣的政策應該是一致的，不是駐日代表處能決定的。

▲▼駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專）

日本外務副大臣、眾議員鈴木馨祐前來致哀後與謝長廷短暫交談。媒體問到對李前總統辭世有何感言，鈴木表示，李前總統對於台日關係長期深化盡心盡力，是讓台灣成為民主社會的民主主義體現者，對於李前總統的豐功偉績，他由衷表達敬意，並祈求李前總統冥福。

眾議員長島昭久到場致哀後對媒體表示，李前總統是亞洲、是世界領導人、是民主先生、民主化之父，他由衷地表達敬意。

長島說，李前總統真的留下很大的足跡，日人常受到李前總統的鞭策、激勵。他本人7年前受邀到李府，談了約3個半小時，受教許多。李前總統希望日本能制訂「台灣關係法」，將任務託付他，盼他設法實現。

長島說，最後要離開李府時，李前總統還緊握他的手，溫馨之握至今還記得。長島認為，台日應攜手同為亞洲的和平與繁榮努力，以告慰李前總統在天之靈，台日要合作報答李前總統。

日本在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等政要也到場致哀。

枝野幸男受訪時說：「李前總統是執政者把台灣從獨裁體制變成民主化，締造世上獨一無二的偉績，是20世紀最具代表性的傑出政治家。曾與他有幾面之緣，對此感到很光榮。對他辭世感到很遺憾。」

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、前交流協會台北事務所代表池田維、日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹、財經界日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥、媒體界產經新聞社長飯塚浩彥、僑界全日本台灣連合會會長趙中正等也到代表處表達追思。（編輯：陳惠珍）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
愛紗離婚領不到三倍券！住台灣20年：想放棄日本國籍歸化
羅霈穎陳屍工作室「身軀凹折」雙腿發黑　高大成一句話曝關鍵
羅霈穎為「一雙紅鞋」與利菁撕破臉　錄影怒摔鞋…鬧翻9年未破冰
MIT國家隊口罩被仿冒「已在各通路上架」　包裝特徵露餡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

宋楚瑜掌海基會？　蘇貞昌：蔡英文會做最好的安排

索馬利蘭擬承認台灣　國民黨「3問蔡政府」：台索建交象徵被國際邊緣化？

蘇震清爆收賄弊案　蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

前總統互戰！陳水扁嗆九二共識「豪洨」　馬英九5字回擊了

駐日設李登輝追思所　500多名日本政要、民眾首日排隊悼念

東亞市長第一人　台中市長盧秀燕獲頒2020世界NGO日榮譽勳章

高雄市長補選民調5日零時封關　Line、臉書轉傳小心被罰500萬

許淑華碩論被抓包抄襲　同名她很崩潰…深夜急喊冤「不是我」

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

宋楚瑜掌海基會？　蘇貞昌：蔡英文會做最好的安排

索馬利蘭擬承認台灣　國民黨「3問蔡政府」：台索建交象徵被國際邊緣化？

蘇震清爆收賄弊案　蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

前總統互戰！陳水扁嗆九二共識「豪洨」　馬英九5字回擊了

駐日設李登輝追思所　500多名日本政要、民眾首日排隊悼念

東亞市長第一人　台中市長盧秀燕獲頒2020世界NGO日榮譽勳章

高雄市長補選民調5日零時封關　Line、臉書轉傳小心被罰500萬

許淑華碩論被抓包抄襲　同名她很崩潰…深夜急喊冤「不是我」

Mac筆電插上電源卻顯示「未充電」？可能是電池健康度管理在搞鬼

巾幗不讓鬚眉　枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

羅霈穎驟逝震驚陸網！　死訊登微博熱搜第1名…網悲痛：《康熙來了》熟人一個個走了

「最親台」總統川普帶動友台法案過關！　美媒曝：台美正處於「小黃金時代」

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴滿臉血　騎士哭喊：大哥，我知道錯了！

宋兆文／太平島無法成為反攻東沙島的基地

蘇震清、趙正宇聲稱家中現金「是借來的」　孫大千酸：有朋友真好！

蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

主打牛肉麵小日子麵屋將進駐左營新光三越　預計9月開幕

台南將軍區3民宅人很多...專勤隊兵分3路突襲查獲25非法移工

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

賴品妤逛博覽會拉鍊沒拉　網：呼叫「黨部」

丁允恭把女記者有前例　新聞局長任內劈腿被抓包

蘇嘉全閃辭府秘　史上任期最短是他

蔡英文特派32位治喪大員名單一次看

國會涉貪案北院訊問第2天　主任委屈拍桌咆哮

立法院喬事王「3類助理」曝光！

洪恒珠：政治很險惡…不知敵人是誰更可怕

「論文風波」再次被提！李眉蓁：沒有代寫

李眉蓁FB透露：當選後「農民年收百萬」是目標

吳佩蓉點名碩論涉抄　許淑華4點聲明回應

蘇嘉全主動請辭後　羅智強點名蘇貞昌「你什麼時候才要下台？」

水利處員工殉職　柯文哲指示從優撫恤

民眾黨喊：棄李眉蓁保吳益政

更多熱門

相關新聞

馬自達MX-30追加輕油電車型

馬自達MX-30追加輕油電車型

日前才以純電動車之姿搶先於歐洲市場上市的馬自達MX-30，誰都沒想到在「逆輸入」日本市場之際，竟全新衍生一款名為「e-SKYACTIV G」輕油電車型搶佔市場版圖；如此佈局，似乎也讓MX-30未來導入台灣一事，多了幾分可能性……。

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

她大舔「迴轉壽司輸送帶食物」拍抖音　遭同鄉轟爆

追思李登輝　日副相麻生太郎赴駐日處致哀

追思李登輝　日副相麻生太郎赴駐日處致哀

日網友掀建築25年對比　大樓成森林

日網友掀建築25年對比　大樓成森林

陳佩琪「換照」護夫：偏頗留言已到幻覺等級

陳佩琪「換照」護夫：偏頗留言已到幻覺等級

關鍵字：

李登輝駐日謝長廷日本麻生太郎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面