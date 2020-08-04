駐日設李登輝追思所　500多名日本政要、民眾首日排隊悼念





▲駐日代表處設立李登輝在日本悼念簽名處。（圖／翻攝自謝長廷臉書粉專，以下皆同）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲。駐日代表處設置追思處所，包括日本副首相麻生太郎、前首相森喜朗等日本多位政要、台僑、民眾等約500多人前來表達追悼之意。

位於東京白金台的駐日代表處及大阪、沖繩那霸辦事處，今天起設置「悼念李前總統登輝先生逝世簽名處」，下午1時（台灣時間中午12時）起開放日本民眾弔唁。開放前，代表處門外已大排長龍，許多民眾無畏夏日高溫排隊等候。

悼念會場中央擺設李前總統玉照，兩旁有素雅鮮花與中日文悼詞，現場播放李前總統生前喜愛的「千風之歌」。會場開放民眾進入前，駐日代表謝長廷率代表處各主管獻花鞠躬致意。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎致哀後，進入代表辦公室，與謝長廷簡短會談。現任日本副首相走進駐日代表處實屬罕見。

日本前首相森喜朗也前來致哀。日媒日前報導，日本政府考慮派森喜朗前往台灣參加李登輝的喪禮，森喜朗本人也有意願，媒體問及此事時未有回應。

森喜朗與謝長廷短暫交談時表示，李前總統辭世讓他感到很難過。森喜朗搭車離去時，駐日副代表蔡明耀對他說：「祝明年東京奧運順利舉行。」森喜朗答說：「祈求李前總統在天之靈保佑東奧順利舉行。」

日本首相安倍晉三胞弟、眾議院議員岸信夫與妻兒前來悼念。岸信夫表示，與李前總統見過多次面，聽了許多良言，為了讓日台友好關係繼續推展，還很需要李前總統建言，對於李前總統的辭世感到很遺憾。

岸信夫說：「李前總統為（亞太）地區的民主發揮力量。我們也要將和平、穩定、民主好好傳承下去。」

被問到是否前往台灣參加李前總統喪禮時，他表示，若有機會很想去，但現在因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，還不清楚情況。

由近300名國會議員組成的「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司也前來致哀。古屋受訪時表示，李前總統是奠定台灣民主化基礎的偉大指導者。他擔任總統時，曾說國立故宮博物院文物如果要在日本展出，日本必須制訂國內法保障故宮文物，後來花了10年立法，故宮文物於2014年展出。

古屋說：「2015年身為日華懇會長，邀請李前總統至議員會館舉行演講，超過300位國會議員聆聽，這是歷史性的演講。李前總統比日本人更了解日本精神文化，為了日台友好親善竭盡心力，這些我們永遠銘記在心。盼李前總統在天之靈安息。」

被問到是否日華懇將派人前往台灣參加喪禮時，古屋表示，日本方面派代表參加喪禮事宜已準備妥當。至於國會議員是否派人，還要看台灣的防疫情況。

謝長廷對媒體表示，這是專案申請的，對於美國、日本的作法，台灣的政策應該是一致的，不是駐日代表處能決定的。

日本外務副大臣、眾議員鈴木馨祐前來致哀後與謝長廷短暫交談。媒體問到對李前總統辭世有何感言，鈴木表示，李前總統對於台日關係長期深化盡心盡力，是讓台灣成為民主社會的民主主義體現者，對於李前總統的豐功偉績，他由衷表達敬意，並祈求李前總統冥福。

眾議員長島昭久到場致哀後對媒體表示，李前總統是亞洲、是世界領導人、是民主先生、民主化之父，他由衷地表達敬意。

長島說，李前總統真的留下很大的足跡，日人常受到李前總統的鞭策、激勵。他本人7年前受邀到李府，談了約3個半小時，受教許多。李前總統希望日本能制訂「台灣關係法」，將任務託付他，盼他設法實現。

長島說，最後要離開李府時，李前總統還緊握他的手，溫馨之握至今還記得。長島認為，台日應攜手同為亞洲的和平與繁榮努力，以告慰李前總統在天之靈，台日要合作報答李前總統。

日本在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男、國民民主黨黨魁玉木雄一郎等政要也到場致哀。

枝野幸男受訪時說：「李前總統是執政者把台灣從獨裁體制變成民主化，締造世上獨一無二的偉績，是20世紀最具代表性的傑出政治家。曾與他有幾面之緣，對此感到很光榮。對他辭世感到很遺憾。」

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、前交流協會台北事務所代表池田維、日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹、財經界日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥、媒體界產經新聞社長飯塚浩彥、僑界全日本台灣連合會會長趙中正等也到代表處表達追思。（編輯：陳惠珍）