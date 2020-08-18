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台灣為何沒糧食危機？網曝驚人真相：稻米根本沒人吃

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▲台灣是否會有「糧食不足」的危機？（圖／免費圖庫Pixabay）

▲台灣是否會有「糧食不足」的危機？（圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠疫情使全球糧食供應鏈面臨巨大挑戰，各國已開始密切關注糧食問題，有些國家甚至祭出禁止糧食出口政策。不過，反觀台灣供應充沛、價格平穩，因此有網友疑惑提問「台灣為什麼不會有糧食危機」。

一名網友17日在PTT發文詢問，他表示，台灣是一個海島國家，人口密度又高，可以種植農作物的地方很少，很多糧食都要靠進口，可是在這次疫情影響下，世界各國很多地方都開始出現缺糧問題，但台灣卻好像還好，市場上供給還是很充沛，價格很平穩，讓他好奇「有沒有台灣很少缺糧食的八卦？」

請繼續往下閱讀...

▲▼水稻,稻田,稻米,稻穀。（圖／農糧署提供）

世界各國因疫情影響出現糧食禁出口政策。（示意圖／農糧署提供）

PO文發布後立刻引發網友熱議，有網友表示「台灣都外銷了，是在哈佛？」、「台灣存糧足夠供島上軍民撐兩年」、「台灣還有很多地在休耕，因為怕太多人種相同作物破壞行情」、「氣候太好了，還有地瓜這種無敵作物」、「糧倉都是滿的，國軍都在吃舊米，我那時當兵是這樣」、「不同擔心，就算打起戰來，台灣還又能力賣米給敵軍」、「記得台灣蔬菜自給率也是超高，多虧了沒事就種菜當休」。

不過也有人提出台灣近年來「飲食西化」導致米過剩，「台灣是米多，但飲食習慣改變導致過剩」、「台灣缺的是小麥，一直進口麵粉」、「台灣稻米根本沒人吃，都愛吃進口小麥」、「台灣飲食西化惹」、「台灣仰賴進口啊，自給率不高」、「台灣比較大問題是，牲畜用的飼料都進口的」。

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