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印股票換鈔票！康友董座涉掏空7億元　哄抬公司股價後神隱遭拘提

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▲▼橘色領帶施景彬，深色領帶江明南。（圖／記者游宗樺攝）

▲會計師施景彬（後），江明南（前）均獲30萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

生技股王康友製藥公司（6452）日前爆發財務危機，董事長黃文烈遭檢調查出疑似掏空公司7億元資產，還與股票盤商合謀，透過「印股票換鈔票」的方法，把自家公司的股價墊高，藉此坑殺投資人。台北地檢署17日指揮調查局北機站，分頭搜索康友及黃文烈住所、辦公室，同時傳喚勤業眾信2名會計師及盤商到案。經漏夜訊問後，檢方18日凌晨認為盤商涉犯《證交法》情節重大，向法院聲請羈押禁見，並裁定2名會計師各以30萬元交保。

經檢方調查，黃文烈在今年7月下旬時，曾與中信銀行廈門分行發生金融借款合約糾紛，於是子公司六安華源製藥將機器設備以人民幣2.37億元設定抵押給贛州銀行，總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等高階主管則在事後相繼閃辭，原先委任替公司做財會工作的勤業眾信聯合會計師事務所也跟著辭任，投資人因此擔心康友爆發掏空事件。

在公司高層相繼辭職的當下，身為董事長的黃文烈卻人間蒸發，加上簽證會計師也解除委任，導致康友公司第2季的財報難產，股價連續多日跌停，投資人短期內損失慘重，為此還組織自救會要向金管會陳情。康友甚至因財報問題，被證交所依規定於17日開始暫停交易。

▲▼ 康友-KY證交法財報不實案，男子黃耀弘遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 康友-KY證交法財報不實案，股票盤商黃耀弘遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

為查清康友的財報，檢調同時分案調查，發現康友不僅在2018年、2020年2個年度的財報疑有不實，黃文烈還涉嫌與股票盤商黃耀弘勾結，以「印股票換鈔票」的方式哄抬股價，藉此掏空公司、坑殺投資人。由於黃文烈及3名康友高層已經失聯，檢調目前正積極拘提黃到案，若傳拘無著將發布通緝，而3名高層則屬於中國籍，檢方已對他們發布通緝，將朝涉嫌《證券交易法》背信罪偵辦。

台北地檢署17日指揮調查局北機站，持法院核發的搜索票，至康友及黃文烈的住處等3個地方進行搜索，同時約談康友員工、股票盤商黃耀弘、替康友簽證的勤業眾信會計師施景彬、江明南等人到案說明。

會計師施景彬、江明南17日深夜到案，面對記者提問康友公司的財報是否涉及造假時，2人均不發一語快步走入地檢署。18日凌晨2人獲得檢方各以30萬元交保後，被記者問及康友公司的財報狀況，僅由陪同的律師答覆：「謝謝！偵查不公開！」後，雙雙坐上賓士驕車後離開。至於黃耀弘則被檢方認為涉犯《證交法》情節重大，且有勾結串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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