辣媽照全家福見「門邊站長髮女童」盯鏡頭　換濾鏡後發現：手裡有拿東西

▲愛麗絲全家福的照片調亮後，門邊鬼影變的超清楚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者任珈萱／綜合報導

愛爾蘭一名23歲女子愛麗絲（Alice Martin）於4月初時，與湯姆（Tom Brown）、兒子路易（Louie）在家中拍攝全家福照片，但是愛麗絲檢查照片時，卻發現身後的門邊有個奇怪的影子，放大一看竟發現，有「女童拿著東西直盯鏡頭」，嚇得她馬上搬家。

據《太陽報》報導，愛麗絲4月初與家人一起拍攝全家福，檢查照片時卻發現，其中一張在客廳拍攝的照片中背景怪怪的，放大一看才發現，原來家人身後的門框邊「有長髮女童的身影」，手裡還拿著東西，嚇得她立刻把照片傳給姐姐看。

據報導，兩人把照片調亮，又換了多種濾鏡才確定，那是一位女童，手裡還拿著不知名的東西，而且直勾勾的盯著鏡頭。

據了解，愛麗絲表示，「我看到一個留著長髮的小女孩，拿著東西，這不是一件好事，雖然大家都說這看起來不錯，並沒有傷害到我，但是這讓我有點退縮；所以我馬上傳給姐姐，問她對這張照片的想法，然後我們稍微改變了照片的亮度後，我可以看清楚看到它的眼睛」。

愛麗絲也說，當時他們一家人剛搬進這個家時，一直在公寓裡感到怪異的感覺，電視會自己開，玩具會突然出現，而且兒子沒辦法在房間裡面安靜下來，這讓她很不高興，也不想待在那裡。

最後，愛麗絲一家人沒辦法忍受，所以選擇搬家；搬到新家後，一切都沒問題，兒子也睡得很好，所以更加確定，舊房子裡一定有什麼東西。

Mum felt ‘sick’ after spotting spooky ‘ghost girl’ in background of family pic after years of ‘creepy hauntings’ in flathttps://t.co/BLfSBEp12L — The Sun (@TheSun) August 16, 2020