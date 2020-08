電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

▲全家福照中現出詭異黑影,讓愛麗絲一家嚇出一身冷汗。(示意圖/取自免費圖庫Pakutaso)



實習記者陳妙津/綜合報導

愛爾蘭新手媽媽愛麗絲日前回顧4月拍攝的全家福照片時,竟發現背景中出現一個詭異身影,狀似一名留著長髮的小女孩,正靠在門邊彷彿窺視著愛麗絲一家,瞬間讓她嚇出一身冷汗,看完照片後甚至覺得噁心想吐不舒服,和姊姊討論後,將照片調亮查看,只見這名「小女孩」五官輪廓幾乎清晰可辨,也讓愛麗絲想起家中電視總無故開啟等怪事,好在一家人馬上搬離舊屋,怪事也不再發生。

Mum-of-one Alice Martin says she's experienced unexplained events in her flat for years - and noticed a shadowy figure in the background of a family photo which she says resembles a little girl, reports @ByLukeMatthews for @DailyMirror. https://t.co/WHClrCg7Bm