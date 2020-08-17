　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鬼,靈異,恐怖,女鬼,幽靈,驚悚（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲全家福照中現出詭異黑影，讓愛麗絲一家嚇出一身冷汗。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者陳妙津／綜合報導

愛爾蘭新手媽媽愛麗絲日前回顧4月拍攝的全家福照片時，竟發現背景中出現一個詭異身影，狀似一名留著長髮的小女孩，正靠在門邊彷彿窺視著愛麗絲一家，瞬間讓她嚇出一身冷汗，看完照片後甚至覺得噁心想吐不舒服，和姊姊討論後，將照片調亮查看，只見這名「小女孩」五官輪廓幾乎清晰可辨，也讓愛麗絲想起家中電視總無故開啟等怪事，好在一家人馬上搬離舊屋，怪事也不再發生。

據《鏡報》報導，23歲的愛麗絲和丈夫布朗（Tom Brown）、小孩路易絲（Louie）依同住在愛爾蘭，日前察看4月拍攝的全家福照時，竟發現照片中遠處門邊有個詭異長髮人影，微微探頭，似乎正在窺視一家人，手裡還不知道握著什麼東西。

愛麗絲深感驚悚，因為門外根本沒有懸掛任何家具或物品，無法解釋這個詭異影子究竟是什麼，她立刻把照片傳給姊姊詢問，兩人討論後決定調整照片亮度和清晰度看看，沒想到詭異影子上隱隱顯出五官及臉部輪廓，讓愛麗絲嚇到冒出一身冷汗，縱使身旁親友都安慰「至少祂沒傷害你們」，但她仍感覺噁心想吐，每每看到這張照片就覺得驚悚不已。

愛麗絲表示，她早就感覺這間房子有問題，因為懷孕時她經常失眠，結果卻經常目睹在沒人碰到椅子上遙控器的情況下，電視忽然自己打開，而當孩子出生後，有時玩具也會自己打開，讓她時常感覺有不知名的東西在暗中注視著自己，但轉身後卻空無一物。

不僅如此，愛麗絲說，小孩路易絲只要在自己房間就會哭鬧不已，無法獨自入眠，因此每晚都一定要和父母一起睡，種種靈異事件讓她下定決心搬家。她滿意表示，「自從到新家以後，他已經可以獨自在自己的房間睡覺了，所以我很確定老家裡的小孩房一定有什麼『東西』在裡面。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
他聽「台積電再戰台中」傻了...好奇怎不設廠高雄　神人曝關鍵
帶未成年嫩模喝酒開房...山下智久下場出爐　1男神也遭殃
《多情》賴慧如爆等簽字離婚！認「搬出去住」親回真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

2021如期辦東奧？日研發教授示警：沒疫苗就免談！

胃繞道手術失敗！她「瘦成38kg骷髏險死」再挨刀撿回命…慘成終身藥罐

中國海警船又現蹤釣魚台　日本執政黨議員擬立法

紐西蘭病例再添9宗　總理：大選延後4週…不再延了！

川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

狂勒102歲嬸後自首！日本前警察署長涉殺人未遂遭逮

力保「郵寄投票」！裴洛西召回眾議員表決法案　阻止郵政署改革

韓教會連爆315確診　無良牧師不甩居家隔離上街抗議...今確診

南韓「愛心第一教會」群聚感染擴大突破300例！　首爾3400教友隔離

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

電視總被莫名打開！新手媽調高全家福亮度....驚見「詭異邪靈」入鏡合影

2021如期辦東奧？日研發教授示警：沒疫苗就免談！

胃繞道手術失敗！她「瘦成38kg骷髏險死」再挨刀撿回命…慘成終身藥罐

中國海警船又現蹤釣魚台　日本執政黨議員擬立法

紐西蘭病例再添9宗　總理：大選延後4週…不再延了！

川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

狂勒102歲嬸後自首！日本前警察署長涉殺人未遂遭逮

力保「郵寄投票」！裴洛西召回眾議員表決法案　阻止郵政署改革

韓教會連爆315確診　無良牧師不甩居家隔離上街抗議...今確診

南韓「愛心第一教會」群聚感染擴大突破300例！　首爾3400教友隔離

汪自動「關基」！　調皮爸往牠「翹臀」偷充電秒復活怒瞪

不捨好友回家！阿金「偶像劇式攔車」　奴才幫IG傳情超閃

爽嗑漢堡無負擔！專家授「雞胸減重法」食譜秘方...比速食店還好吃

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

中信華航聯名卡首發目標喊30萬張！　拚國內第一大飛行卡

弟玩電腦管不動！姐請「刺青老大」坐鎮　網笑：半甲94派

月薪55K背車貸16K！喜歡「刷卡付費」嫌記帳困難　她嘆：錢都不知去哪

刷新台灣直銷界超狂業績的美麗秘密！東森全球新連鎖鑽石經銷商挑戰28億信心十足

「2020宜蘭情人節」8/25龍潭湖登場　3公里環湖步道化身浪漫七夕鵲橋

享受藥浴！法鬥撞臉「綠巨人浩克」賣胸肌　網笑噴：吃抹茶囉

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

國際熱門新聞

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

即／剛被爆吐血...安倍晉三今緊急就醫！

墓園現嬌小身影　她淚崩：女兒回來了

馬來西亞出現突變病毒：傳播速度快10倍

她與野牛自拍...下秒慘遭狠摔昏迷

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

靈異娃娃「安娜貝爾」驚傳逃跑！

爸爸回頭　驚見兒被鱷魚咬在口中

台入境13天突確診　大馬嚴格檢疫曝

新冠病毒來自雲南？8年前詭異巧合曝光

惡母狠嗆新娘「整容爛貨」　伴郎神救援趕出婚禮

謝淑薇宣布退出美網！　準備紅土賽事再登場

15歲染疫少女出現幻覺　退化成5歲

老婆遭鯊咬！他「暴揍魚頭」救回愛妻

更多熱門

相關新聞

60年前剖白人吞肚！世上「最後食人部落」曝光

60年前剖白人吞肚！世上「最後食人部落」曝光

外界對於食人族、食人部落的好奇心極大，近期一名攝影師曝光了自己冒險進入紐幾內亞島的巴列姆山谷拍到的食人部落照片，畫面中揭露了食人部落首領霸氣的一面，全身不僅以灰色的顏料塗抹之外，鼻子更用豬肋骨穿過，以示自己的地位。據悉該部落曾在1961年吞噬一名美國人，造成國際關注。

婆家電視仆街碎裂　汪闖禍惹心疼

婆家電視仆街碎裂　汪闖禍惹心疼

人魔「拿圓柱物捅老翁下體」當街生吞女子手臂肉

人魔「拿圓柱物捅老翁下體」當街生吞女子手臂肉

恐怖夫突擊簡訊　懷疑被劈腿「猛刀狂刺辣妻」她拖血身斷氣

恐怖夫突擊簡訊　懷疑被劈腿「猛刀狂刺辣妻」她拖血身斷氣

噁男「拿筆刷進出性感小馬」　完事後「滿意舔嗅」主人崩潰搬家

噁男「拿筆刷進出性感小馬」　完事後「滿意舔嗅」主人崩潰搬家

關鍵字：

愛爾蘭照片電視恐怖驚悚

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面