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中美關係急凍！今年北戴河會議「超長」　習近平續隱形

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▲北戴河會議召開　陳希、胡春華現身聽取專家建議。（圖／視覺中國）

▲中方通常在每年8月舉行北戴河會議，但具體日期從未對外公布。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

原定15日的中美第一階段貿易協議執行審查會議延期，路透稱是因為中共高層正在北戴河休假，同時舉行非正式的「北戴河會議」。《明報》指出，今年會議時間特別長，17日中共中央政治局常委李克強、王滬寧以及陳希等多名政治局委員，齊在北京開會亮相，引發北戴河會議結束的聯想。

《明報》18日指出，中共高層的北戴河休假式會議終於結束，17日當天，7名政治局常委中，總理李克強和中央書記處常務書記王滬寧相繼在北京出席公開活動，前者主持召開了國務院常務會議，後者則出席了全國青聯第十三屆全會和全國學聯二十七大的聯席會議。

不過，中共中央總書記習近平則繼續隱形，未有公開露面，只向青聯和學聯大會發了賀信。此前，中共中央政治局常委曾密集地在7月底露面，習近平及李克強從7月28至31日每天都有公開活動，兩人在7月31日還一起出席「北斗三號」全球衛星導航系統建成暨開通儀式。

▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

▲中美經貿會議喊卡。（圖／路透社）

北戴河會議又稱「北戴河辦公制度」，係指中共中央自1954年起，每年夏季在在秦皇島北戴河辦公，就黨務、政府工作舉行會議的制度，期間雖曾因文革、領導人變革暫停，但自習近平2012年出任中共總書記後，北戴河辦公制度重新恢復至今。

關於今年的北戴河會議，因中美關係緊繃等問題，引發不少揣測及傳聞。路透援日前引消息人士稱，中美第一階段貿易協議執行審查會議延期，是因為中共高層繼續在北戴河舉行會議，至於何時才會召開中美貿易協議評估會議，知情人士說，「新的日期尚未敲定。」

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