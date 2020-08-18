嫩媽跨國找男友失聯！只穿內衣「牙齒拔光」頭皮掀開慘死　血屍躺路邊　

▲佛洛雷絲遭凌虐棄屍。（圖／翻攝自臉書／Carmen Flores）

記者張方瑀／編譯

美國德州一名育有2子的23歲年輕媽媽佛洛雷絲（Lizbeth Flores），日前跟家人說要到墨西哥找男友，結果卻失蹤。她的家人報案後，警方就在邊境城市的野外發現她的遺體，不過明顯生前遭到凌虐，不但牙齒被拔光，連頭皮也被掀起一塊，死狀相當悽慘。

根據《紐約郵報》報導，住在德州布朗斯維爾市（Brownsville）的佛洛雷絲9日和家人表示，她準備前往車程只要15分鐘的墨西哥馬塔莫羅斯市（Matamoros）和男友見面，且會在晚上返家。結果佛洛雷絲的家人10日仍未連繫上她，就趕緊報警。

▲佛洛雷絲遭凌虐棄屍。（圖／翻攝自臉書／Carmen Flores）

警方11日就在郊外發現佛洛雷絲，不過她早已成為一具傷痕累累的遺體。馬塔莫羅斯警察指出，佛洛雷絲上半身僅穿著內衣，雙手彎曲仰臥在砂石地上，她的牙齒全被拔光，頭皮也被掀起一塊，很明顯生前遭到凌虐，致死主因則是頭部遭到身旁的一塊石頭擊中。

目前佛洛雷絲的家人正在尋求美墨警方的幫助，希望能將遺體運回德州，聯邦調查局（FBI）也已經介入調查，希望盡快找到兇嫌。佛洛雷絲的媽媽盧比歐（Maria Rubio）則痛心地表示，「她還很年輕，更重要的是她還有兩個孩子，我要兇手付出代價。」