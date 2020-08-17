10多歲少年美國返台確診　重症醫揭「2點不尋常」

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，國內新增1起境外移入病例（案485），是從美國返台探親的10多歲本國籍少年。不過，奇美重症醫師陳志金發現2點不尋常之處，指個案入境時無症狀，卻在第11天、居家檢疫未結束時被採檢，其次是指揮中心未匡列任何接觸者，讓他百思不得其解，盼指揮中心進一步說明。

指揮中心17日下午舉行記者會表示，國內新增一起境外移入個案，對象是一名本國籍10多歲少年，長期居住美國，上一次出境是去年9月，直到今年8月5日才獨自返台探親，而且迄今都無症狀，經15日地方衛生單位採檢，17日才確診住院隔離。

指揮中心指出，案485搭乘航班途中有適當防護，入境後也前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故未匡列任何接觸者。

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▲指揮中心17日證實，國內新增一起境外移入個案。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，陳志金17日在臉書指出，既然案485返台時未出現症狀，他不禁想問，「為何會在第11天採檢呢？以目前的政策，即使檢疫期滿14天，也不會檢驗PCR。」

陳志金好奇，案485到底是因為「什麼緣故」，讓「地方衛生單位」會在「第11天」去檢驗PCR呢？是主動還是被動驗的呢？這樣的檢驗，是「個案」還是「常規」呢？

由於指揮中心未匡列接觸者。陳志金也納悶，「案485全程都未接觸到人？前後兩排都沒有人？司機呢？ 」對此，指揮中心發言人莊人祥在記者會上表示，會再向地方衛生單位瞭解採檢原因。

▲陳志金疑惑，案485無症狀，是如何被發現採檢？又為何沒匡列接觸者？（圖／翻攝自臉書／Icu醫生陳志金）

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