癌症復發開刀…爆新冠疫情「手術被取消」！她癌細胞入侵腦部：治不好了

▲ 現年41歲的貝絲浦維緦（Beth Purvis）癌細胞擴散至腦部。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／編譯

英國一名女子2016年罹患腸癌，儘管接受多次化療，癌症仍擴散至肺部，並訂於今年3月進行手術，準備開刀取出肺部小瘤，但卻因新冠肺炎疫情來襲，她的手術被取消，而癌細胞5月入侵腦部。對她來說，這是個令人難熬的事實，假若當初成功動手術，是否就能阻止癌細胞擴散至腦部，「我現在已經治不好了。」

太陽報報導，現年41歲的貝絲浦維緦（Beth Purvis）起先花費2年跑醫院，得知腸胃不適的原因僅是腸躁症（IBS），甚至被告知「太年輕不會得癌症」，但在某次被送進急診室後，發現體內異狀很有可能是長腫瘤，最終在2016年10月確認罹患腸癌（bowel cancer）第4期。

面對眼前的一波三折，貝絲浦維緦選擇積極接受治療，2017年12月開刀並進行化療，當時癌細胞已擴散至肺部，在2018年9月及10月做了多次化療後，她再度進行手術切除肺部癌細胞，最終成功戰勝癌症，宣告痊癒。

只不過，到了今年1月，貝絲浦維緦在某次例行檢查中，發現肺部再度出現癌細胞。她再度下定決心正面迎戰，訂於3月25日開刀取出肺部小瘤。然而，當時正是英國因疫情宣告全境封鎖的後2天，她的手術被取消。

▼貝絲浦維緦與48歲丈夫理查（Richard）育有2名孩子，分別是12歲的約瑟夫（Joseph）及10歲的艾比蓋爾（Abigail）。

"How could I empower other patients to get the right diagnosis and care?" This is just one of the many questions @BowelWarrior asked herself which led her on the path to create a symptoms diary for people concerned about their bowel habits. Read her story: https://t.co/gE9h2eBtU5 pic.twitter.com/9zwPTMxwT6 — Bowel Cancer UK (@bowelcanceruk) February 1, 2020



貝絲浦維緦隨後接受新一輪放療，但結果不如預期，在今年5月的檢查之中，癌細胞擴散至腦部。

「我現在已經治不好了」，貝絲浦維緦坦言，假若她3月有接受手術，搞不好就能阻止癌細胞轉移至腦部，但也有可能因為動手術感染新冠病毒，但如此猜測並無意義，「我永遠都無法知道真相，也沒有人知道我還能活多久，可能是4個月，也可能是4年。」

貝絲浦維緦直說，疫情大流行的結果可能導致更多癌症患者過世，她的狀況或許只是冰山一角，這一切對她來說已經太晚，但其他人還有機會，「如果你得了癌症，但治療卻一再被延後，那你就是在冒著生命危險。」