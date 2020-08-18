陸製「新冠滅活疫苗」12月底上市！最新價格曝光　打2針保護率100%

▲中國大陸疫苗預計12月上市。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下全球各國搶著研發疫苗，中國醫藥集團董事長劉敬楨指出，滅活疫苗預計12月底上市，年產量超2億劑，且價格不高，預計幾百元（人民幣，下同）一針，如果打2針的話，價格應在1000元（約新台幣4200元）以內，「我打了2針新冠肺炎疫苗，沒啥不良反應。」

據《光明日報》18日報導，劉敬楨表示，國藥集團6月23日在阿聯酋啟動國際臨床三期試驗，相關試驗結束後，滅活疫苗就可以進入審批環節，預計今年12月底能夠上市，北京生物製品研究所年產量能達1.2億劑、武漢生物製品研究所產量能達1億劑。另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月份能進入臨床研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。

價格方面，劉敬楨指出，「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢一針。如果打兩針的話，價格應在1000塊錢以內」，打一針疫苗，保護率大概是97 %，抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠病毒的水準；如果打兩針疫苗，保護率能達到100%。

劉敬楨說，打第一針疫苗與第二針的時間間隔一般是28天，但特殊情況下可以同時打，左胳膊一針、右胳膊一針。一針疫苗劑量是4微克，「我國14億人不是人人都有必要打，比如居住在人口密集城市的學生、上班族等是有必要的，而居住在人口稀少的農村地區的人們就可以不用打。」

▲新冠肺炎疫苗研究實際上有5個路線。（圖／路透）

據劉敬楨介紹，新冠肺炎疫苗研究實際上有5個路線，即全病毒滅活疫苗、基因工程亞單位元疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，以及核酸疫苗，其中核酸疫苗即mRNA和DNA疫苗。

滅活疫苗簡單來說，就是先把病毒毒株分離出來，就像選「種子」似的，得選一個好「種子」，之後再進行繁殖培養，比如放大幾十倍、幾百倍等，然後再把這些活病毒殺死，使其失去感染性和復制力，但同時保留它刺激人體產生免疫應答的部分功能，最後經過純化等工藝變成疫苗。

相較而言，滅活疫苗研發速度快，但投入巨大。目前，國藥集團已投入資金約20億元，建設了2個P3生產車間，2月16日起，國藥集團遵守國際慣例，在大鼠、小鼠、豚鼠、恒河猴、食蟹猴、兔子等7種試驗動物身上開展疫苗免疫原性研究，接著開始進行小規模人體測試，之後進入了臨床研究。