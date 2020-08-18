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白俄羅斯總統承諾先「全民公投修憲」　再重新舉行大選

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▲白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）於16日向支持者發表演說。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科16日向支持者發表演說。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

白俄羅斯強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）上周宣布於大選中勝出後，反對派質疑有舞弊嫌疑，引發全國性示威遊行。盧卡申科表態承諾，願意在全民公投通過新憲法後，重新舉行總統與國會選舉。外界認為，此番新言論顯示盧卡申科為了安撫示威情緒，態度已經有所軟化。

路透社報導，盧卡申科承諾會在公投修憲完成後重新大選，但堅持不會在「示威者施壓」的情況下兌現承諾。稍早之前，流亡海外的反對派領袖齊哈諾夫斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）表示願意領導白俄羅斯。

白俄羅斯自上周起爆發連日示威抗爭活動，盧卡申科政府隨後對示威者進行暴力驅散，結果面臨歐盟制裁警告。盧卡申科始終否認做票指控，堅持自己獲得80％以上選民支持。

盧卡申科17日稍早視察曳引機工廠時直言，「我們已經舉行過選舉，除非你殺了我，否則不會重新選舉。」不過，他也提出修憲讓步方案，但似乎不太可能令示威者滿意。

白俄羅斯通訊社（Belta）引述盧卡申科的談話，「我們將公投決定是否改變，然後我將會移交憲法賦予我的執政權，但不是在街頭示威的情況下。」他還說，如果人民希望，政府將於公投後重新舉行國會暨總統大選。然而，他並沒有說明任何具體時間表。

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