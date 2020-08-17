俄「14歲少女」真的生了！嗨曬出生證明...10歲男友要當爸再等6年

▲14歲小媽宣布生下女嬰。（圖／翻攝自戴利亞IG）

記者曾羿翔／綜合報導



俄羅斯14歲女孩戴利亞（Darya Sudnishnikova）懷孕故事震驚外界，17日她發文表示，夢想誕生了；「我在上午10點生下女嬰，我現在要休息」。戴利亞還向35萬名追蹤她的粉絲表示，她在西伯利亞克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的一家診經歷了一次「艱難的分娩」。

根據每日郵報報導，在醫師告知需先休息後，戴利亞還沒有分享自己孩子的照片。據了解，該女嬰重3.6公斤，身高21英寸。戴利亞曾和10歲男友奇科夫今年初（Vanya chekhov）上節目，她透露，10歲男友是自己腹中孩兒的爸爸，當時震驚俄羅斯社會，各方篤定奇科夫不會是「孩子的親生爸」。

報導也指出，不幸的是，戴利亞後來在今年5月突在IG上透露，奇科夫不是孩子的爸，自己在去年遭到一名16歲男同學性侵，當初因太羞恥而難以說出口。



在生產前，戴利亞又發文表示，奇科夫到16歲時將接任爸爸職務，但這也取決於他們之間情況，她也被勒令要刪除之前遭性侵的貼文，她已寫好一篇關於「真正爸爸」的文章，但因一項警方調查案不得不先刪除。據了解，警方正針對這起「未成年少女懷孕案」進行調查，並將從新生女嬰身上取出DNA樣本。