館長疑遭男狂粉性騷擾　發文暖心護同志：請大家別討厭「同性的朋友」

▲館長曝光了被對方觸摸的監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



記者林彥臣／綜合報導

網路名人館長陳之漢在直播中表示，日前在林口的場館遭到狂粉在身上摸了5分鐘，並且有監視器畫面為證，將提告性騷擾。相關話題引發許多網友關注，甚至有反同志的網友藉機炒作，揶揄他在2019年表態力挺婚姻平權的言論。館長得知後，在臉書發文力挺同志，希望大家別討厭同性戀的朋友。

館長在臉書上發文指出「我被騷擾是單一個案，請大家別討厭同性（戀）的朋友，這個人並無法代表什麼，謝謝大家也注意到這邊，未經同意誰都不能隨意碰觸他人的身體，這是一個人基本的尊重」。

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▲館長過去曾對婚姻平權議題表態支持，必且在這次事件中呼籲，不要討厭同性的朋友。（圖／記者林銘翰攝）



館長在2周前直播結束後，於林口場館的器材區，遭到一位男性狂粉突然拉住，並且在身上摸了5分鐘，過程中還一直表示，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長在15日的直播中指出，「我當時感覺就非常差」

館長原本打算息事寧人，但是因為對方不斷向旗下主管傳訊息，認為館長說法加油添醋揚言提告，讓他在16日的直播當中，不僅公布了監視器畫面，並且要求對方3天內道歉，否則提告性騷擾，並且求償100萬。

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