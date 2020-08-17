　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長疑遭男狂粉性騷擾　發文暖心護同志：請大家別討厭「同性的朋友」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼館長曝光監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長曝光了被對方觸摸的監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

記者林彥臣／綜合報導

網路名人館長陳之漢在直播中表示，日前在林口的場館遭到狂粉在身上摸了5分鐘，並且有監視器畫面為證，將提告性騷擾。相關話題引發許多網友關注，甚至有反同志的網友藉機炒作，揶揄他在2019年表態力挺婚姻平權的言論。館長得知後，在臉書發文力挺同志，希望大家別討厭同性戀的朋友。

館長在臉書上發文指出「我被騷擾是單一個案，請大家別討厭同性（戀）的朋友，這個人並無法代表什麼，謝謝大家也注意到這邊，未經同意誰都不能隨意碰觸他人的身體，這是一個人基本的尊重」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ ▲婚姻平權大平台，同志支持者聚集青島東路聲援。（圖／記者林銘翰攝）

▲館長過去曾對婚姻平權議題表態支持，必且在這次事件中呼籲，不要討厭同性的朋友。（圖／記者林銘翰攝）

館長在2周前直播結束後，於林口場館的器材區，遭到一位男性狂粉突然拉住，並且在身上摸了5分鐘，過程中還一直表示，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長在15日的直播中指出，「我當時感覺就非常差」

館長原本打算息事寧人，但是因為對方不斷向旗下主管傳訊息，認為館長說法加油添醋揚言提告，讓他在16日的直播當中，不僅公布了監視器畫面，並且要求對方3天內道歉，否則提告性騷擾，並且求償100萬。

►一晚只要594元！台中、台南9特色旅店任選

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
這棟大樓「嗯嗯啊啊」狂傳！爆乳長髮妹現身...警1個月抓15
快訊／阿里山「千人洞」3人失蹤！血洗村獵頭傳說　巡守隊急出動
俄14歲少女真的生了！　嗨曬出生證明...10歲男友要當爸得
蛇突咬一口！他詭抽出「黏稠牛奶血」　醫揭真相...網驚：牠救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

機車為何要發明側柱？網曝「3解答」超貼心　他反打臉：中柱才是額外裝的

館長疑遭男狂粉性騷擾　發文暖心護同志：請大家別討厭「同性的朋友」

疫情未疏緩出國無望　華航坦言：到今年第四季都還要再觀察

最歪樓廣告！宅男女神「雙管齊下」手指往下劃　螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛了

好感訊號要懂看！專家曝男生「太急躁」常錯失機會...1招秒從備胎轉正

看準許可證字號！52家口罩商「有雙重認證」買免驚　盒外記滿8點超安心

麥當勞1+1還可以「再+1」！他驚「可以加價購」...網笑：你那邊還來得及

中元普渡加碼拜「先人口罩」？　網傻眼：都死過了還怕死

自創縣市「合體字」！寫出台灣人情味　工整筆跡網敲碗：出貼圖

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

機車為何要發明側柱？網曝「3解答」超貼心　他反打臉：中柱才是額外裝的

館長疑遭男狂粉性騷擾　發文暖心護同志：請大家別討厭「同性的朋友」

疫情未疏緩出國無望　華航坦言：到今年第四季都還要再觀察

最歪樓廣告！宅男女神「雙管齊下」手指往下劃　螞蟻腰讓145萬腦粉戀愛了

好感訊號要懂看！專家曝男生「太急躁」常錯失機會...1招秒從備胎轉正

看準許可證字號！52家口罩商「有雙重認證」買免驚　盒外記滿8點超安心

麥當勞1+1還可以「再+1」！他驚「可以加價購」...網笑：你那邊還來得及

中元普渡加碼拜「先人口罩」？　網傻眼：都死過了還怕死

自創縣市「合體字」！寫出台灣人情味　工整筆跡網敲碗：出貼圖

Youtuber剝皮寮拍應召女險遭毆　外籍短裙妹露深V曲線攬客入鏡

少吃還難瘦！醫戳破「都是睡太少」5天慘胖0.8公斤　一天睡眠時數出爐

2020台南夏日音樂節　海巡協力戒護「將軍吼」

真的有效？韓國瑜「以鵝傳兒」說　嘉縣農會銷售狂飆3成

中壢新設「頤親園殯葬園區」　議員建議道路規劃納入評估

澳洲研究：讓獅子吃不下去的秘訣！　牛屁股上畫眼睛「自然保護色」　

俞承豪被冤枉關進少年監獄！戲路坎坷連生母都認「你長得太苦了」

台灣駐「索馬利蘭」代表處正式揭牌　兩國國旗升空飄揚

嗆殺高政府官員！台南50歲男子辯憂鬱症「整天在家亂寫」　落網下場曝光

全聯19年前塑膠袋！獎品項目驚見「黃金1公斤」　網敲碗：再舉辦一次

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

生活熱門新聞

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

賓士加300害慘！加油員要多問3字

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

竹北「明晚10點送肉粽」路線曝光

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

小琉球遊客殘殺海膽　拿石頭敲死

更多熱門

相關新聞

超胸人妻兼差純按摩　色大叔碰胸..噁喊：好大、好軟

超胸人妻兼差純按摩　色大叔碰胸..噁喊：好大、好軟

新北市永和區一名男子到泰式按摩店消費，對按摩妹一見傾心，二度上門要求全身指油壓，指名要她服務，結束後到櫃檯結帳時，故意用右手手肘觸碰她豐滿的胸部，還語帶調戲說「好大、好軟」，按摩妹事後向警方報案，訊後將男子依性騷擾防治法送辦。

慘遭性騷擾還要被告館長怒了　曝光監視器

慘遭性騷擾還要被告館長怒了　曝光監視器

館長遭性騷　作家3點解析超精闢

館長遭性騷　作家3點解析超精闢

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

館長遇狂粉一直摸嚇到：以後絕對一拳下去

館長遇狂粉一直摸嚇到：以後絕對一拳下去

關鍵字：

館長狂粉性騷擾身體自主權

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

打雷浪浪進店發抖　店家反應超暖

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

網傳賓士300哥車被砸爆　整片玻璃全碎

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

張庭「強拉拍片」8歲兒當街大哭

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面