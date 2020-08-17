慘遭性騷擾還要被告　館長怒了「公布監視畫面」：3天沒道歉求償百萬

▲館長曝光監視器畫面。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《館長遇狂粉「一直摸」真的嚇到：以後伸手摸「我絕對一拳下去」》，有「台灣最強人類」稱號的網路名人館長陳之漢，兩周之前深夜訓練直播結束後，被一位男性瘋狂粉絲拉住手臂「你好壯喔，讓我摸一下嘛！」原本他公開這件事，只是希望大家要尊重別人的身體自主權，結果狂粉反倒說要告他，便找出監視器影片做為證據，「你要告我，我也會告你」，希望該位會員道歉，否則準備開告求償。

寶寶愛館長YouTube頻道17日貼出影片「監視器畫面曝光！ 會員先動手反要吉館長！館長本來想說算了，現在不忍了 決定開吉！」館長直播中表示，騷擾的事情一爆出來後，警方反而是問他要不要告，雖然他本來打算息事寧人，但狂粉會員竟然傳訊息給健身房主管，說自己看到報導後，覺得館長加油添醋，現在不僅不接受退費，還打算開告。

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這舉動讓館長怒了，翻出監視器影片強調要告會員性騷擾，「你要告我（的話），我也會告你！」接著館長放出畫面，反駁會員說「有教練推我」，並證明自己被粉絲拉住，「我要走了，你還把我手摸（拉）住」。館長相當氣憤，認為會員惡人先告狀，「影片在這裡，我對你提告！我絕對跟你求償！我跟你講！你三天內沒有跟我道歉，我絕對求償百萬」，說對方可以試試看，他打算民事、刑事都來。

▲館長表示日前遇到狂粉騷擾，一直摸他的身體讓他嚇到了。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

還原發生爭議當天，館長說他兩周前有天深夜訓練直播結束後，在林口場館的器材區，一位男性瘋狂粉絲就突然拉住他的手臂，「我當時感覺就非常差」，但是當下還是好聲好氣的問對方，「請問有什麼事嗎？」對方回答，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長被摸了5分鐘只能無奈回答，「夠了吧，還有什麼事嗎？」

館長接著說，在15日凌晨結束直播後，在4位助理與公司副總的陪同下，又在同一個地方，被那位狂粉拉住說，「館長我要退費」。館長回答他說，「好，那你去櫃台，依照合約的精神去退費」。結果狂粉相當不悅，「唉，你生意這樣做的喔！為什麼沒有人來服務我，為什麼沒有教練來教我？」

接著狂粉就一直跳針，「我來這麼久了。」館長接著好聲好氣的問，「那你叫什麼名字？」狂粉回答，「我叫什麼名字，不會去櫃台查喔！」館長接著就不悅表示，「你是來多久啦？」狂粉回答，「1、2個月啊！」館長跟狂粉的紛爭當下越鬧越大，連館內其他的客人也看不下去，開嗆那位狂粉。

狂粉情緒越來越激動，作勢要推館內的一位員工，副總為了保護員工當下擋在前面推到了對方，狂粉當下大怒，「你推我，我要告死你們！」。儘管館長的員工都是各個能打的練家子，當下還是叫住所有員工，「你們不准給我動手，所有人不准動他！現在報警，叫櫃台報警，你（狂粉）不要走。」

一聽到要報警，狂粉立刻衝去置物櫃收拾東西，就離開健身房，沿路還一直叫罵，「我要告你們」。館長對粉絲強調，「因為這一次我嚇到了」，他出門幾乎都會都有隨扈陪同，如果粉絲在路上遇到他，不論有多喜歡他，都不要先動手摸他的身體，有任何需求都先開口，只要有人手摸到他，「我絕對一拳下去，我能不能打你那時候就會知道」，包括他身邊的隨扈也交代下去，誰摸他就把對方推開，再靠近「就給我踢，給我打。」