館長遇狂粉「一直摸」真的嚇到：以後伸手摸「我絕對一拳下去」

▲館長表示日前遇到狂粉騷擾，一直摸他的身體讓他嚇到了。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

近年來社會上一直提倡「身體自主權」的觀念，不論任何性別、年齡，所有人的身體都應該被尊重，不應該在未經同意的情況下觸摸，但是被許多網友認為是「台灣最強人類」的網路名人館長陳之漢，也遇到有關於身體自主權被侵犯的問題，讓他因此嚇到，並且在直播中跟網友們聲明，以後在路上遇到也不要隨便伸手摸他，否則絕對「一拳下去」。

館長在直播中表示，兩周之前深夜訓練直播結束後，在林口場館的器材區，一位男性瘋狂粉絲就突然拉住他的手臂，「我當時感覺就非常差」，但是當下還是好聲好氣的問對方，「請問有什麼事嗎？」對方回答，「沒有啊，我就看你來的啊，你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」。館長被摸了5分鐘只能無奈回答，「夠了吧，還有什麼事嗎？」

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館長接著說，在15日凌晨結束直播後，在4位助理與公司副總的陪同下，又在同一個地方，被那位狂粉拉住說，「館長我要退費」。館長回答他說，「好，那你去櫃檯，依照合約的精神去退費」，然後對方就生氣了。

那位狂粉不悅的說，「唉，你生意這樣做的喔！為什麼沒有人來服務我，為什麼沒有教練來教我？」館長說，「那你可以去櫃台申請教練，去幫你預約、幫你評估」。

▲館長被那位狂粉糾纏了很久，情緒開始不悅。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



接著狂粉就一直挑針，「我來這麼久了」。館長接著好聲好氣的問，「那你叫什麼名字」。狂粉回答，「我叫什麼名字，不會去櫃檯查喔！」館長接著就不悅表示，「你是來多久啦」。狂粉回答，「1、2個月啊」。館長跟狂粉的紛爭當下越鬧越大，連館內其他的客人也看不下去，開嗆那位狂粉。

▲館長員工與該名狂粉發生衝突，館長當下警告所人不准動那名狂粉。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



狂粉情緒越來越激動，作勢要推館內的一位員工，副總為了保護員工當下擋在前面推到了對方，狂粉當下大怒，「你推我，我要告死你們！」。儘管館長的員工都是各個能打的練家子，當下還是叫住所有員工，「你們不准給我動手，所有人不准動他！現在報警，叫櫃台報警，你（狂粉）不要走」

一聽到要報警，狂粉立刻衝去置物櫃收拾東西，就離開健身房，沿路還一直叫罵，「我要告你們」。

館長表示，這樣的行為「很危險」，如果依照外國的法律，未經同意碰觸到他的身體，那已經是一種騷擾行為，可以合法反擊了，而且相關過程也都有錄影存證，也有證據可以提告。

▲館長強調，以後有人隨意碰他身體，絕對一拳下去。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



館長對粉絲強調，「因為這一次我嚇到了」，他出門幾乎都會都有隨扈陪同，如果粉絲在路上遇到他，不論有多喜歡他，都不要先動手摸他的身體，有任何需求都先開口，只要有人手摸到他，「我絕對一拳下去，我能不能打你那時候就會知道」，包括他身邊的隨扈也交代下去，誰摸他就把對方推開，再靠近「就給我踢，給我打」。

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