桃園男消防員「貼背緊抱」女義消！長官壓5個月：去撤案　錄音檔曝光

▲桃園市政府消防局女義消遭性騷擾，卻被長官致電施壓。（圖／翻攝自Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我才剛上任，你不要給我出這個菜」桃園一名女義消小美（化名）利用下班時間到桃園市政府消防局當3年義工，卻在今年3月遭某名幹部性騷擾，向上檢舉無效、報案還被長官致電施壓，讓她瀕臨崩潰，每天都擔心害怕。

桃園市議員余信憲表示，小美3月19日晚間6時在消防局值班台示範搜救動作時，雙手向上伸直的她竟被男義消長官從背後緊貼、抓住並撫摸手臂及靠近胸部的位置，讓她非常不舒服，立刻向消防隊長官反映。

豈料，消防局沒有成立性平委員會調查，只跟小美說會將男幹部調為隊員並調職，但此事至今，男幹部仍是小美的長官，兩人仍會在消防局內碰面。

小美表示，消防局長官3月以來都用「疫情關係」及其他理由推託，並要求她別報警，甚至訂下規定，凡是公布此案的人都會被處罰，最嚴重就是退隊，且日後有類似案件都須經過長官，不能報警。

熱愛當志工的小美崩潰了，被性騷擾卻無法申訴，到消防局服務時又會看到騷擾她的幹部，每天的壓力讓她再也承受不了，憤而報警備案，但她沒想到這才是惡夢的開始。

消防局長官得知小美報案，許多人開始打電話「關心」，再次以降調為由，要求小美撤案，並說此案會影響到隊上的面子，小美不甘受辱，將對話錄音轉交余信憲，希望藉此平反冤屈。

余信憲說，桃園市政府消防局不斷對受害者施壓，甚至嫌疑犯還沒送司法調查，直到案情無法收拾，才以降調協調，「但當初答應的調離現職呢？難道主張自己的法律權益是錯的嗎？」

余信憲指出，錄音檔內容談到，消防局長官說「已經和大隊長講好了」，代表隊內早知到性騷擾事件，卻沒有積極處理及面對，「公務機關本應誠實的向上呈報並且依法究辦，副局長今天很誇張的還說他今天才知道這件事情。」

余信憲懷疑，消防局中間力勸小美暫時不要報案，目的是幫助犯嫌拖過6個月的司法追溯期，因此要求桃園市政府消防局停止施壓，配合警方調查，且未來有類似事件都應依法究辦。

對此，桃園市消防局17日表示，會先暫停男幹部的協勤，並盡速徹查此案，施壓電話若為屬實，將一併嚴懲；此外，局內會加強性騷擾防治教育宣導與規範。

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