新郎打臉！婚宴上12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名新娘秘書透過友人指控，日前到高雄湖內一間餐廳替新人化妝，遇到新人要付給飯店的錢12.5萬元不見，員警獲報到場處理，卻要他們脫光全裸搜身檢查。對此，警方出面否認，強調不會要求民眾脫光受檢。當天同樣被搜身的新郎謝先生也說，員警沒有要他脫光，是自己為了避嫌才脫到剩內褲，警方從頭到尾沒有強迫舉動。

▲當事人指控，一位男警官要求進出新娘休息室的新秘、助理、可疑男子都必須脫光搜身檢查。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據影片，員警在婚宴會館新娘休息室翻箱倒櫃找東西，從包包到新秘化妝盒都不放過 ，甚至連新秘穿在腳上的鞋子，也要對方脫下來，在鞋身、鞋底按一按摸一摸。而女警檢查新秘隨身包包，見紅包袋狐疑看了兩眼，讓新秘語帶不滿要女警檢查金額，「我今天的工資，妳可以算。」

▲▼警方在現場搜查。（圖／記者黃子倩翻攝）

原來這名新秘日前到高雄湖內一間餐廳替新人化妝，她透過友人在「爆料公社」臉書社團指控，遇到新人要付給飯店的錢不見了，馬上報警處理，一位男警官沒出示搜索票，要求進出新娘休息室的新秘、助理、可疑男子都必須脫光搜身檢查，「搜身搜包是你職責所在，但脫光光我們無法接受，又不是在查緝毒品。」

新秘控訴，脫光包括連內衣褲都脫掉，這算執法過當吧？可以去告那位說要裸體搜身的員警嗎？可以要求精神賠償嗎？對此，湖內分局湖街派出所所長李振源否認指控，強調不可能要求民眾直接脫到內衣褲，也不可能由警方動手脫對方的內衣褲，衣物部分都是由他們當事人自行脫下。

警方表示，新人是在二次進場前發現金錢不見報案，因調監視器發現，當時進出放錢的新娘休息室共5人，才會在徵得所有人同意後，對5人包包及衣物進行搜查。而當天被搜身的新郎謝先生也說，員警沒有要求脫光，「我也有被搜，可是我沒有全身脫光光」，警察是說衣服可不可以拉起來給他們看一下，員警也沒有動手來脫衣服。而警方未發現遭竊現金，將持續擴大調閱相關監視器影像偵辦。

▼警方澄清絕無脫光搜身。（圖／記者黃子倩翻攝）