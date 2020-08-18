「父親節與前妻吵架」6天後逃出外役監　連三榮上億元身價全賭光

▲監視器拍到連三榮脫逃的模樣。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局新化分局）

記者黃翊婷／綜合報導

法務部矯正署明德外役監獄槍砲受刑人連三榮，14日在自主監外作業時，利用倒垃圾的機會成功脫逃。由於他在父親節（8月8日）放假回家期間，與51歲的洪姓前妻發生口角，經過家屬出面調解才按時返監，如今突然逃跑，外界猜測可能與感情因素有關；不過，警方認為這個說法只是傳聞，詳細的原因仍有待進一步調查。

59歲的連三榮身高約175公分，短髮、中等身材，住家位於台南新營，2013年1月10日他在台南某停車場接手3把制式手槍及38顆子彈，同月17日與獲報趕來埋伏的警方發生激烈駁火，最後在新營中興、延平路口被逮；當時他向警方供稱，過去雖然擁有上億元的身價，也常常宴客招待親友，卻因為好賭積欠龐大債務，敗光家產，捲入多起債務糾紛，才會持槍防身。

▼▲刑事局17日發布連三榮的查緝專刊。（圖／記者張君豪翻攝）

然而，連三榮被判入獄6年半，原本2020年底可以報請假釋，卻趁著自主監外作業倒垃圾的空檔落跑，一度拒捕並倒車衝撞警員，遭警政署刑事局發布緊急查緝專刊，通令全國單位全力緝捕。據了解，連三榮逃獄的原因可能與感情因素有關，他與洪姓前妻育有3名子女，今年初離婚後，還曾在父親節放假時回家探望，沒想到與前妻發生口角，疑似有動粗，直到其他家屬出面調解才平息糾紛，事後也有按時返監。

連三榮逃獄之後，曾表示會在16日收拾東西後再前往投案，但遲遲沒有現身；洪姓前妻事後也被警方帶回偵訊，並依藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者等罪嫌函送法辦。至於連男是否真的是為了感情因素脫逃，新化警分局強調，這個說法只是傳聞，真正的原因要等到人落網了，才能進一步釐清。