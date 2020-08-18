康友董座找到了！坑殺中部營建圈金主22億　已經出境「手機訊息」曝光

圖、文／鏡週刊

昔日生技股王康友驚爆掏空疑雲，董事長黃文烈失聯，公司經營高層1天連走6人，上週五（14日）財報難產被證交所宣布週二起暫停交易，逾萬名小股東慘遭坑殺，國內銀行也慘套至少15億元。本刊調查，康友大股東中至少有3位是中部營建圈金主，遭套牢逾22億元，個個欲哭無淚，「現在他（黃文烈）直接消失，真是很不負責任。」1名大股東痛批。

▲康友爆出疑似掏空疑雲後，董座黃文烈失聯，留下許多疑團。（圖／鏡週刊提供，下同）

8月5日一紙送達證交所的檢舉函，指控去年9月康友的六安華源廠設備已抵押給中國大陸贛州銀行廈門分行，替董事長黃文烈個人的大陸廈門協力集團借款約7億元，檢舉的律師陳昭龍痛批：「黃文烈明顯涉嫌掏空，想要債留康友。」

本刊調查，這次康友最大受災戶主要是中部營建圈金主，面對持續走低的股價只能欲哭無淚。攤開康友財報，協益鋼鐵董事長黃光孚今年6月才剛進董事會，個人和公司分別持股為第二大和第九大，總計持股康友近1成、超過9,000張，初估至少15億元被套牢，受傷慘重；第三大股東蔡水濱也是中部建商，主要經營台中海線建案；另外，第十大股東林慶春也是中部建商。據悉他們是朋友推薦一起進場買康友，3人套牢超過22億元。

根據了解，人間蒸發的黃文烈已經出境，目前人可能在新加坡，大股東打電話給他，只聽到「您撥的電話未開機」的語音訊息，讓這些大股東心都涼了一半，不知如何是好。

至於另一個受害慘烈的是國內銀行業者，根據本刊調查，安泰商銀、遠東商銀、華南銀、永豐銀等都有借錢給康友，估計至少有15億元的損失。

前年9月黃文烈規避申報規定，每天出售9張持股，總計賣股158張，導致康友連吞14根跌停，一路跌到每股只剩125元。走過跌停風暴後，黃文烈出面道歉，「是我思慮不周，對不起小股東。」豈料言猶在耳，康友今年又爆出掏空疑雲，這次黃文烈直接選擇神隱，讓外界都找不到他，面對掏空風暴，恐怕不是黃文烈一句思慮不周就能解決的。

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