大馬本土感染再添10宗！感染群增至第3代　衛生部急呼籲：要遵守守則

▲馬來西亞再爆本土感染,衛生部提醒人們出門務必要戴口罩。(圖/路透)



記者葉睿涵/綜合報導

據馬來西亞國家新聞社報導,截至17日中午12時止,新型冠狀病毒確診病例新增了12例,分別為10例本土感染,2例境外移入,無新增死亡病例。目前,大馬的累計確診病例已達9212例,活躍病例211例。

The health ministry says 211 active cases are still receiving treatment as of noon today. #FMTNews #Covid19 https://t.co/hHEHK9m6L5

衛生部通報,10例的本土感染分別來自吉打(6例)、檳城(3例)以及雪蘭莪(1例 )。其中7例來自打活(Tawar)感染群,2例來自沙拉(Sala)感染群,雪蘭莪州的1例病例為來自雙溪毛糯醫院(Hospital Sungai Buloh)出現新冠肺炎症狀的病例檢測。

當地媒體《光華網》引用衛生部資料表示,來自檳城東北縣新增的 3例新冠肺炎確診病例屬於「打活感染群」的第三代患者,3名確診病患都是到醫院探病後被確診。其餘4例「打活感染群」的患者來自吉打,是第二代患者,他們分別曾與個案9163 到 9166有過接觸。

Tawar cluster is now > Sivagangga.



Tawar's 1st case is a man who attended a family member's memorial service. 20 of his family are infected. Others are their colleagues, classmates & teacher.



Today's new cases inc kids fr school in Pdg Meiha, Kulim. https://t.co/Th20BUgLNx pic.twitter.com/UJGIo41AC3