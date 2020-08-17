大馬本土感染再添10宗！感染群增至第3代　衛生部急呼籲：要遵守守則

▲馬來西亞再爆本土感染，衛生部提醒人們出門務必要戴口罩。（圖／路透）



記者葉睿涵／綜合報導

據馬來西亞國家新聞社報導，截至17日中午12時止，新型冠狀病毒確診病例新增了12例，分別為10例本土感染，2例境外移入，無新增死亡病例。目前，大馬的累計確診病例已達9212例，活躍病例211例。

The health ministry says 211 active cases are still receiving treatment as of noon today. #FMTNews #Covid19 https://t.co/hHEHK9m6L5 — Free Malaysia Today (@fmtoday) August 17, 2020

衛生部通報，10例的本土感染分別來自吉打（6例）、檳城（3例）以及雪蘭莪（1例 ）。其中7例來自打活（Tawar）感染群，2例來自沙拉（Sala）感染群，雪蘭莪州的1例病例為來自雙溪毛糯醫院（Hospital Sungai Buloh）出現新冠肺炎症狀的病例檢測。

當地媒體《光華網》引用衛生部資料表示，來自檳城東北縣新增的 3例新冠肺炎確診病例屬於「打活感染群」的第三代患者，3名確診病患都是到醫院探病後被確診。其餘4例「打活感染群」的患者來自吉打，是第二代患者，他們分別曾與個案9163 到 9166有過接觸。

Tawar cluster is now > Sivagangga.



Tawar's 1st case is a man who attended a family member's memorial service. 20 of his family are infected. Others are their colleagues, classmates & teacher.



Today's new cases inc kids fr school in Pdg Meiha, Kulim. https://t.co/Th20BUgLNx pic.twitter.com/UJGIo41AC3 — Aidila Razak (@aidilarazak) August 17, 2020

2例境外移入都發生在首都吉隆玻，分別是從敘利亞和菲律賓入境的非馬來西亞籍人士。衛生部表示，這兩名病患現已被送入醫院隔離。

馬來西亞衛生部今日並未針對新發現的D614G突變病毒做出任何聲明，不過衛生部提醒，民眾一定要遵守守則，避免3C：到擁擠（Crowded）和封閉的空間（Confined Space）且避免近距離交談（Close Conversation）；提倡3W：勤洗手（Wash）、戴口罩（Wear）以及相互提醒（Warn）。