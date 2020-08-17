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取代Android！華為首款鴻蒙系統手機傳很快面世

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▲▼華為P30。（圖／路透）

▲供應鏈最新消息指出，為已經開始考慮更多的自主終端計劃，比如搭載鴻蒙系統的手機。圖為華為P30。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

據陸媒引述供應鏈消息報導，華為首款搭載自家鴻蒙系統（Harmony OS）的智慧型手機即將現身！預計今年將推出的華為智慧手錶即有機會搭載鴻蒙系統，未來華為所有的IoT產品，包括電腦、蘋版及手機都可能採用。

去年5月，美國政府先後發布禁令美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，使華為推出的Android手機自去年下半年起便無法獲得GMS（Google行動服務）授權。同年8月，華為在開發者大會上正式發表了鴻蒙作業系統，外界猜測，該作業系統的研發是為取代Google旗下的Android系統。

當時華為消費者業務執行長余承東表示，鴻蒙是為「物聯網」開發的作業系統，將來還能整合至汽車、手錶及PC等，並稱「隨時可以」並「已準備好」用在手機上，但至今一直未有搭載鴻蒙OS的機款亮相。

據陸媒引述供應鏈最新消息指出，華為一直未放棄打造搭載鴻蒙系統的智慧型手機，此前一直遲遲未推出最主要的原因在於，可支援的App較少，恐使用戶接受度不高。但隨著HMS的迅速發展，這個問題已有了很大的解決。

今年8月，余承東在中國信息化百人會2020年峰會上表示，未來華為所有的PC、平板，及智慧型手機都可能採用鴻蒙系統，而今年推出的新款智慧手錶產品就會搭載鴻蒙系統。

2020年度華為開發者大會「HDC Together」將於9月10日至12日在東莞松山湖舉辦。外界認為，此次華為開發者大會的亮點，將聚焦於鴻蒙2.0系統的發布及EMUI 11用戶介面。

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