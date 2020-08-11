中美科技戰／美國出狠招..迫蘋果下架微信 陳波：川普不是笨蛋

▲大陸知名蘋果產業鏈分析師郭明錤擔憂，蘋果可能被迫從App Store上移除微信。（資料圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國川普政府打擊大陸5G市場，擴大限制華為，現在把矛頭指向大陸其他科技公司，像是抖音海外版TikTok、微信（WeChat）。大陸知名蘋果產業鏈分析師郭明錤在公眾號「天風國際」發布報告指出，蘋果可能被迫自App Store上移除微信。對此，《ETtoday新聞雲》記者訪問大陸經濟學者陳波表示，「川普不笨，還是很精明的商人，既然發動這場科技戰爭就會盡量減少自己科技產業的損失。」

川普6日簽署2項行政命令，要求45天後禁止所有美國民眾或企業禁用微信「交易」，並且與TikTok和北京母公司「字節跳動」停止所有生意往來。這項禁令雖然沒有明確定義封殺範圍，假設蘋果與微信不能再有業務往來，範圍可能包括廣告收益、融資與微商等，具體準則尚未公布，外界觀望未來蘋果可能被迫從App Store上移除微信？

▲川普政府制裁華為後，目標鎖定微信、Tik Tok。（圖／翻攝環球網）

知名蘋果產業鏈分析師郭明錤公開表示， 「蘋果曾經從印度App Store上移除微信，故若美國政府要求Apple自App Store上移除微信，我們並不會對此意外。」如果蘋果移除全球App Store上的微信，硬體產品在大陸市場的出貨量將顯著衰退。估計iPhone年出貨量將因此而下降25％到30％，其他蘋果硬體裝置，包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下降15％到25%。

外界也在觀望，川普真的有可能出狠招嗎？華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波分析，「川普雖然很瘋狂，但是他不笨，還是一個精明的商人，微信大多都是華人使用，並沒有佔領北美市場。」從這個角度來講，微信對美國沒有產生重大威脅，川普只需要打擊微信，並不想打擊美國的手機蘋果。

陳波說，為什麼之前的美國政府不敢去碰科技戰，都是殺敵一千自損八百的行為。川普政府頂多限制美國企業和微信在廣告等方面的一些合作，不太可能強迫手機軟件下架，否則對於蘋果衝擊真的非常巨大，這場科技戰反倒是「殺到自己人。」再者，微信和上億大陸民眾生活已經密不可分，少了微信的蘋果手機形同虛設就算是支付寶也未必能全面取代微信的地位。

▲大陸學者認為華為、Tik Tok、微信遭受打壓制裁，中美還沒到冷戰程度（圖／路透）

這場科技戰是否代表中美關係進入新冷戰局面？北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「大家對未來都很都很擔心，實際上，華為、Tik Tok、微信儘管遭受打壓制裁，還沒到冷戰的程度，畢竟中美之間的這種經濟聯繫還在。」

李振廣分析，「美國的出手是一個信號，未來會對更多大陸科技公司出手打壓，但是畢竟現在只是一個嘗試階段，川普想把中美關係拉下來冷戰對抗，也不是他一個人說了算。」目前，美國總統選舉尚未揭曉，川普的反華政策能夠持續多久？還得持續觀察。