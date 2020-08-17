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嘉市小消防員體驗營兩梯次大爆滿　水柱灌救CPR攀梯學知識

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▲嘉義市小小消防員。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市小小消防員體驗活動。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局17日於第二消防大隊後湖分隊辦理「小小消防體驗營」宣導活動，家長與小朋友將現場擠得滿滿，副市長陳淑慧也特地到場與家長及學童同樂，藉由體驗有趣闖關內容，學習正確之消防觀念。

▲嘉義市小小消防員。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲體驗CPR急救。（圖／記者翁伊森翻攝）


陳淑慧表示，活動由消防局第二消防大隊後湖分隊藉由臉書發佈活動訊息並線上報名，受到家長及學童踴躍報名參加，希望透過參與活動後能充分了解並認識火災、地震等各種災害，更藉由親身體驗模擬滅火、濃煙中如何避難求生、防震應變要領、CPR及AED使用中有效學習，現場也安排專業消防人員介紹及解說消防車、救護車及各式救災器材展示，最重要的是將正確的消防安全觀念向下紮根傳承並幫助身旁的人。

▲嘉義市小小消防員。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲學員體驗攀梯橋。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧表示，嘉義市2020年上半年火災資料統計分析指出，建築物火災占了約一半，凸顯居家防火安全的重要性。其中起火原因又以爐火烹調及電器使用不慎為主要因素，所以呼籲市民朋友使用爐火烹調時務必遵守「人離火熄」之原則；家中使用電器產品務必注意電線老化及短路之情形，勤加留意用電安全檢查，並應於家中廚房、寢室、樓梯及走廊等位置裝設「住宅用火災警報器」，以確保於火災發生時能及早偵測火煙並發出警報聲。

▲嘉義市小小消防員。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲學員體驗水柱灑水。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局蘇局長耀星表示，「多一分準備，就少一分損失」了解防火(災)及緊急救護的重要性，培養緊急應變能力，相信災害必能減少，生命財產就能有更多保障。現場家長及學童能在本次活動，投入參與並進一步認識消防工作、學習正確觀念，相信消防教育的努力及推廣，會建構更安全美好的「嘉」園，實踐在「嘉」的百種幸福。

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