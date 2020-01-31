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創世嘉義分院18年　盼建新院提升服務量能

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▲創世嘉義院18週年，院方盼遷建新院，服務更多植物人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲創世嘉義院18週年，院方盼遷建新院，服務更多植物人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導　

創世基金會嘉義院於2002年1月31日立案，核准安養22床，為創世第7家清寒植物人安養院，也是全台最小的院。31日院區舉辦「感恩茶會」，邀請18年來支持植物人服務的善士共聚，由美的幼兒園小朋友打擊奶粉罐熱鬧開場，並播放嘉義地區伍佰、蔡振南、葉啟田、林芯儀等名人錄製的祝福短片。

▲創世嘉義院18週年，院方盼遷建新院，服務更多植物人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲美的幼兒園擔任創世嘉義院18週年開場表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市副市長陳淑慧、弘安藥局陳俊男藥師等人親臨現場，與創世嘉義院院長蕭伃雯一起打開生日心願盒，許下願望，期望完成遷建新院，服務嘉義地區更多需要幫助的家庭。

▲創世嘉義院18週年，院方盼遷建新院，服務更多植物人。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義院在地服務18年，累計安養67位植物人、到宅服務856位植物人及失能臥床老人，陪伴許多家庭度過困境，減輕他們的照顧及經濟負擔。現在住在嘉義院的陳先生，當初因至溪邊補魚不慎失足，跌落山坡，造成腦部損傷而成植物人狀態。陳太太一肩挑起照顧責任，輾轉接觸到創世，申請到宅服務 3年之後，覺得創世照顧很用心，於是在5年前讓先生入住安養院。陳太太說: 「原本是自己在家中照顧，但是照顧壓力與經濟負擔好大。老公入住後，肩頭上的重擔終於卸下一點，鬆了好大一口氣。」

蕭伃雯表示，18歲是人生新的里程碑，植物人是弱勢中的弱勢，在家屬身上，我看過期待，也看過失落。在照顧的漫漫長路上，全賴第一線工作人員付出及各界善士支持。

現場與會貴賓名單如下:

嘉義市國際工商經營研究社陳俊辰輔導社長及蔡長晃前社長、嘉義市議會吳秉芳秘書、鈺通大飯店黃國芳董事長、奧斯卡演藝關懷協會黃億秀總幹事、嘉義市攝影學會黃英聰理事長、真善美獅子會沈承諺會長、嘉義市文藝作家協會林家儀理事長、歌神KTV陳明德經理、麥當勞吳鳳南加盟店唐有建董事長、上億國際詹詠順董事長、嘉義縣圖書文具教育用品商業同業公會盧大春理事長及嘉義新鮮事協會何超群理事長等共同出席。

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