嘉義市年度災害防救演習　模擬豪雨成災公私部門通力合作

▲ 嘉義市政府辦理109年度災害防救演習 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前辦理109年度災害防救演習，在經濟部水利署第五河川局前八掌溪高灘地實施救災演練，副市長陳淑慧擔任指揮官率領市府團隊參加。過程模擬豪雨造成多處災情，相關單位如何應變處理，過程擬真也展現出相關單位的專業訓練成效。

▲ 嘉義市年度災害防救演習，演練如何渡溪解救受困民眾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

近年來全球氣候異常所造成的氣候變遷及環境變化對於人類安全的威脅不亞於戰爭，甚至於超過戰爭，因此我們面臨了許多災害的考驗，例如98年莫拉克颱風、99年梅姬颱風及近來接二連三發生豪雨為臺灣造成多處嚴重災情，因應天然災害已是各級政府當前最重要的課題之一，而每年的各項災害防救演練則是提供一個最好的訓練機會。

這次災害防救演習，模擬因強颱來襲將造成災害等想定情況，在面臨多起重大災害同時發生之際，如何有效統合救災能量及資源，展現指揮搶救應變能力，共同做好減災、整備、應變及復原工作，共動員市府各災害防救相關局處、所屬機關及民間救難團體等共6個單位，並對外申請區域型結盟縣市跨區能量支援參演，共約60人參與。

副市長陳淑慧表示，不論是政府公部門或民間團體，在面對災害發生時都應將資源整合在一起，方能發揮最大的效能，透過這次演習來提昇與落實各級部門災害防救的運作機制，才不會在災害發生時亂了手腳，增加傷亡，進而達到整合本市各項救災能量的目的。

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