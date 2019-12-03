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7縣市齊轟中火！盧秀燕：不排除撤照　林明溱：下架民進黨最有效

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▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中部7縣市首長一起簽署聲明，力抗空污。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中央放寬中火燃煤10%許可量，將嚴重影響中部地區空氣品質，台中市長盧秀燕3日邀集中部7縣市首長齊聚台中市政府，共同簽署聲明宣示對抗空汙決心，7名正副首長輪番發言，砲口一致對上中火，盧秀燕不但強調不排除撤照，林明溱更說，明年下架民進黨是最有效抗空污，台電澄清，中火並非空污元凶，應全面治理。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表示，未來不排除撤銷中火操作許可證。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕上午邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊、嘉義市副市長陳淑慧，7名縣市首長召開空汙治理緊急會報，強調中火每年生煤使用量應符合《台中市管制生煤自治條例》1104萬公噸的上限，絕不容許存在10%的誤差值。

盧首先指出，台中市管制生煤自治條例規定，中火4年要減煤4成，明年1月25日前生煤量不能超過1104萬公噸，但是環保署卻在日前來了一紙函文，要求中火燃煤許可量得放寬10%，等於讓中火每年多燒110萬公噸生煤。

她更指出，上月中央不顧地方反對，強行通過環評，在中火增加2部燃氣機組，從10部增加到12部，舊的機組卻1部都不拆，讓中火從全國最大的火力發電廠，躍升成為全世界最大的火力發電廠，對於中部人的健康、環境及空品都有相當大的危害，上周中火燃煤使用量已超過1104萬公噸許可量，因此市府依法對中火開出第1張裁處書，開罰最高3百萬元，限期10天改善，如不改善將按次處罰，甚至不排除撤銷1至2張許可證。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者鄧木卿攝）

「中部人的命不是命嗎？」「我們真的缺電嗎？」彰化縣長王惠美指出，總統不是說不缺電嗎，台電有這麼急，有必要10部機組火力全開嗎？她不懂為何中火還要10%燃煤容許量，她要求中火不但不能增設機組，而且既有機組要盡速汰換，她一定會捍衛民眾健康。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投縣長林明溱。（圖／記者鄧木卿攝）

南投縣長林明溱說，他日前1天跑6場告別式，結果有3名亡者是死於肺腺癌，南投縣遭受PM2.5危害比台中市嚴重，他去年忍無可忍，到台中地檢署控告火力發電廠長、經濟部長，結果沒效，因此如果中央要蠻幹，他支持盧市長撤照作法，如果中央還是不理，7縣市首長一定會聯合向中火提告，甚至發動民眾包圍中火，而他認為最有用的方式，就是用選票下架民進黨，讓中央重視中部6百萬人民的生命健康。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者鄧木卿攝）

新竹縣長楊文科表示，去年公投第6號是逐年降低燃煤量，第8號是中止火力發電廠，第16號是發展綠能，這3項公投案受到6百多萬人支持，但是政府都沒有落實，因此他全力支持中台灣區域治理平台6點聲明。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者鄧木卿攝）

雲林縣長張麗善說，今年5月，雲林縣議會通過固定污染源及石油焦管制自治條例，但是去年8月中央卻嚴重限縮地方政府在核發許可證時，管制生煤使用量的權限，因此她呼籲中央和地方應該有志一同，不要說一套做一套，未來雲林會自行製訂減煤修例，讓雲林空品不良日愈來愈少，燃煤量減量再減量。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲嘉義市副市長陳淑慧。（圖／記者鄧木卿攝）

嘉義市副市長陳淑慧表示，嘉義市受限地理環境，有81%的空污來自境外，而中火是最大單一污染來源，目前全球趨勢是「棄煤、藍天」，連南韓都加入減煤聯盟，如果中火修法是增加燃煤量，那麼就是與世界相違背，因此她呼籲中央應遵照《台中市管制生煤自治條例》規定，在明年1月25日前將生煤量降至1104萬公噸，而且機組只能除役，不能增加新機組。

▲中部7縣市首長簽署聲明，砲口一致對上中火。（圖／記者鄧木卿攝）

▲苗栗縣副縣長鄧桂菊。（圖／記者鄧木卿攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊指出，苗栗雖然在台中以北，但在風場轉為西南風時，竹苗位居下風處，也會受到很大衝擊，因此一旦中央放寬中火10%生煤使用量，她擔心其他大型污染源會比照辦理，因此她強調「10%依法無據，健康沒有誤差值！」。

「只要我們在，『煤』得商量」、「中部人忍無可忍！」會後7縣市首長攜手喊出中部民眾的訴求，並簽署「中台灣區域治理平台共同聲明」，提出6點聲明，要求中央正視地方聲音，落實減少中火生煤使用量，還給中部民眾乾淨天空。

針對中部7縣市首長討論空污治理問題，台電表示，尊重地方政府對於空污治理的作為，但也強調火力電廠非空污元凶，呼籲對於空污問題應該要全面治理，不是僅將矛頭指向台中電廠。

台電正努力推動三階段環保改善，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力，此外，中火減煤已有顯著成效，今年用煤量預計將低於1千3百萬噸，比台中市府許可證1千6百萬噸，大減超過300萬噸，明年也會朝減煤4成的目標邁進，對於中市府可能撤銷操作許可證的說法，台電希望不會發生。

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