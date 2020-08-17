「鵝蛋價值4萬票」　黃創夏：國民黨欠韓國瑜一份情

▲前市長韓國瑜替候選人李眉蓁站台。（圖／實習記者方敬攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜在最後一刻站台催票，以「鵝蛋助孕」說創造話題，但國民黨候選人李眉蓁仍以24萬票慘敗。對此，名嘴黃創夏16日表示，韓國瑜若沒站台，李眉蓁連20萬票天花板都過不了，韓國瑜一個鵝蛋值4萬票，國民黨還欠韓國瑜一份情。

黃創夏指出，選前評估李眉蓁只有15至18萬票，國民黨立委葉毓蘭也說黨內民調國民黨只有12%，這代表如果沒有人加持下去，國民黨選錯一個人，整個國民黨選民都投不下去，只有15萬到18萬票，20萬的天花板都過不了，最後國民黨才積極拜託一個人出來，就是韓國瑜，請韓國瑜一定要站出來、一定要想辦法讓韓粉出來。

黃創夏提到，韓國瑜出來之後，當然也告訴大家，韓國瑜果然是格局不一樣，「治大國如烹小鮮，選市長如蒸鵝蛋，可是他就一個蒸鵝蛋，可是回來看的時候，韓國瑜至少幫了國民黨和李眉蓁，出了一件事情，從20萬的天花板至少到24萬，所以鵝蛋價值4萬票，對國民黨來講，他們還是欠了韓國瑜一份情」。

黃創夏還說，這4萬票還造成一個更大的政治效益，「鵝蛋會比巨蛋還有用」，吳益政得3萬8千票，「你這個比不過他的一個鵝蛋，鵝蛋至少超過5萬票，所以其實柯文哲結束了，南柯一夢，現在就有一個成語『藍柯夢碎』，就是柯文哲在藍邊已經沒了」。