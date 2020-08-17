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川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

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▲▼年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲年輕時的美國總統川普（右）與胞弟羅伯特•川普（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普胞弟羅伯特（Robert Trump）於當地時間8月15日晚間病逝，享壽71歲。川普才前往醫院探望胞弟，隔日就傳出噩耗，他透過白宮發布聲明稱，「我的心情很沉重，他不只是我的弟弟，也是我最好的朋友。我會很想念他，不過我們會再相見。」

外媒報導，在消息曝光不久後，推特上就湧現掛著「#死錯川普（wrongtrump）」hashtag的帖文，認為去世的應該是川普本人而非其胞弟。這個hashtag一度登上推特熱門排行榜，甚至還有網友貼出惡搞影片「鬼娃娃」安娜貝爾抓錯了川普。

 網友們對此hashtag褒貶不一。其中不乏名人與知名領袖在帖文中引用此標籤，但也有人認為使用這樣的hashtag是「惡毒而讓人不適的」。

美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）麻州春田市主席的非裔神父史旺（Talbert Swan）前後發布了2則推文，「親愛的死神，你帶走 #錯的川普 了」以及「對於帶走 #錯的川普 一事，我完全不承擔任何責任。這是民主黨的錯。 -死神」。據美國《太陽報》引述masslive.com報導，史旺的帳戶在2019年以「發布仇恨言論」被永久禁止。

而另一篇由獲獎記者萊維特（David Leavitt）發布的推文嘲諷道，「川普給出了什麼承諾，讓死神帶走 #錯的川普？」

有些用戶認為 #死錯川普 不過是一種「黑色幽默」，但也有人持反對意見並認為這樣的舉動已經造成了困擾與不適。有用戶稱，「#死錯川普 的熱潮是無情而令人髮指的。 這可能成為川普再次獲勝的原因。 仇恨、復仇、憤怒和不成熟助長了左派的選情。」

保守派抨擊這些充滿惡意的推文並指出，共和黨從未在推特上對最高法院法官金斯堡（Ruth Bader Ginsburg）或已故的劉易斯（John Lewis）發布類似推文。黑人共和黨員韋伯（Erroll Webber）表示，「你曾記得保守黨曾發布哪些希望奧巴馬及其家人死去的帖文嗎？不，因為它從未發生。這個hashtag令人作嘔。」

川普的對手，美國民主黨總統候選人拜登也在推特上表達了對川普的慰問。他在推特帖文中寫道，「總統先生，得知令弟羅伯特去世的消息，（妻子）吉爾和我感到很難過。我瞭解失去至親所帶來巨大的痛苦，我也知道在這樣的時刻家庭是多麼的重要。我希望你們知道，我們的祈禱與你們同在。」

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