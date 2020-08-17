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墓園「嬌小身影」夜半漫步！「墓碑旁彎腰」畫面曝光　她淚崩：女兒回來了

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▲▼ 美國新墨西哥州一名母親看墓園監視器畫面，認定畫面中的小女孩就是女兒的靈魂 。（圖／翻攝自臉書／Saundra Gonzales）

▲美國新墨西哥州一名母親看墓園監視器畫面，認定畫面中的小女孩就是女兒的靈魂 。（圖／翻攝自臉書／Saundra Gonzales）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新墨西哥州一名母親在2018年9月失去年僅2歲的女兒，甚至有小偷對愛女下葬的墳墓偷東西，內心感到悲痛煩悶。只不過，在她看到近期一段監視器畫面後，她留下震驚眼淚，因為畫面中出現一名嬌小白色人影，且認定那就是她女兒的靈魂。

▲▼ 美國新墨西哥州一名母親看墓園監視器畫面，認定畫面中的小女孩就是女兒的靈魂 。（圖／翻攝自臉書／Saundra Gonzales）

綜合外媒WOAI、鏡報報導，當年桑卓菈岡薩雷斯（Saundra Gonzales）與當時男友卡斯特里洛在一起，但對方幫忙照顧孩子的時候，涉嫌虐待兒童，讓年僅2歲的法維奧拉羅德里格斯（Faviola Rodriguez）過世。孩子死後被葬在拉斯克魯塞斯（Las Cruces）公墓，墳墓也擺放著她生前的玩具等個人物品。

只不過，桑卓菈岡薩雷斯過去這段日子發現，孩子的墓發生東西被竊取的狀況，因此通報管理墓園的人。與此同時，墓園另一處墓地的家人則是安裝監視器，目的為抓捕當年奪取他們兒子性命的真兇，對方迄今仍逍遙法外，且兒子的墓地也遭竊。

▲▼ 美國新墨西哥州一名母親看墓園監視器畫面，認定畫面中的小女孩就是女兒的靈魂 。（圖／翻攝自臉書／Saundra Gonzales）

就在這家人查找監視器畫面尋找兇嫌時，發現令人震驚的一幕，因為有一名小女孩某日深夜出現在墓園之中。根據相關人士的說法，小女孩的身影相當眼熟。

「我知道那就是我女兒」，桑卓菈岡薩雷斯表示，在她看到小女孩身影的瞬間，忍不住流下眼淚，可見小女孩與一名較高的男子一起現身並離開，並認定畫面中的男子就是對方家庭兒子的靈魂，「我想，她是來帶他去天堂的吧。」

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