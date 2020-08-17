百公里時速「火龍捲」襲擊北加州　美西迎70年來最嚴重熱浪

▲火龍捲襲擊加州。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國國家氣象局（National Weather Service）15日針對北加州發布龍捲風警報，而且這次是稀有的首次火龍捲警報，由加州洛亞爾頓的野火火源的高溫引起熱空氣與濃煙上升變成「火積雲」（pyrocumulonimbus），形成這次非常壯觀的時速近100公里的火龍捲。

駭人的火龍捲15日在內華達州邊境被發現，是當空氣中的漩渦亂流因為高熱及風向造成的湍流結合而形成，在旋風內有火焰。當這些渦旋空氣繼續收緊至類似龍捲風的結構時，可以吸入燃燒中的碎塊雜物及可燃氣體，從而使旋風點起火焰。

火龍捲看上去有點像火漩渦。但在這些較大的龍捲風中，強環流從周圍區域吸入更多的煙霧，而煙霧模仿了實際龍捲風的樣子，其實與雷雨暴更相關。另外，龍捲風的存在可以幫助野火更快地傳播。

氣像學者索達（Jake Sojda）表示，「海岸幫助北加州注入更多水分，而洛亞爾頓的大火不斷產生高溫上升空氣，最終成為高聳的雷暴。這些『高溫雷暴』不僅會像更一般嚴重雷暴一樣造成龍捲風，也有雷電的威脅，可能引發新的火災，對沒有庇護的消防員來說可能相當危險。」

美國西部各州面臨70年來最嚴重的熱浪侵襲，超過800萬人收到政府的高溫警報，沙加緬度甚至預計達到攝氏43度。加州14日甚至因為溫度過高，電網不堪負荷，導致全州陷入停電。

另一方面，南加州的大火仍持續延燒，迫使洛杉磯附近居民開始撤離。洛杉磯消防局宣布，大火到16日為止已經發戰到2400公頃，燒毀超過7000公頃的土地，而疏散區內有超過5420棟建築物受到野火威脅。