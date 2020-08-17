圍捕明德外監脫逃人犯　新化警開槍擊中車胎仍被逃逸

▲台南市新化分局追緝台南山上區明德外役監連姓逃犯，連嫌開車衝撞執行盤查員警，現場員警見狀朝該車左後輪射擊2槍，射破左後輪後，連嫌仍駕車竄逃，途中翻車棄車逃逸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上區明德外役監連姓受刑人脫逃，明德外獄監通報台南市警新化分局協助查緝，警方8月15日警方發現連嫌乘坐洪姓前妻車子，連嫌見警跟監竟換手由他駕駛，開車衝撞執行盤查員警，現場員警見狀朝該車左後輪射擊2槍，射破左後輪後，連嫌仍駕車竄逃，途中翻車棄車逃逸。

新化分局警方依據情資研判，連嫌可能前往洪姓前妻住處及檳榔攤等處，8月15日新化分局派員前往查處埋伏，由山上分駐所長黃志成率該所員警及偵查隊人員等4人，及法務部矯正署明德外役監派員3人共同前往查緝，警方於連嫌前妻住處埋伏時，於晚上發現一名男子上洪女的車，為確認該名男子身分，再跟監至新營區新東里一帶。

此時連嫌見有巡邏車實施路檢及發現有人跟監，專案人員見狀於新營區中正路430巷發動攔截盤查該部車輛（當時係洪女所駕駛），連嫌發現警方上前，即換由連嫌自行接手駕駛，並開車衝撞執行盤查之員警，現場員警見狀遂朝該車左後輪射擊2槍，該部車輛左後輪遭射破後，連嫌仍駕車逃逸。

16日凌晨專案人員一路追緝至後壁區安溪里一處農田（约20甲地），連嫌逃竄過程駕車不慎衝入農田溝渠翻車，隨後警方抵達時，連嫌已棄車逃逸，摸黑跑進農田中約50公尺遠，新化分局人員與白河分局員警會同持續搜捕，並通報各單位協助查緝，仍被其逃逸。

該部涉案車輛經拖吊回新化分局採證完成，連嫌之洪姓前妻帶返新化分局偵查隊製作筆錄釐清協助人犯脫逃部分，偵訊後依藏匿犯人或依法逮捕、拘禁之脫逃人或使之隱避者等罪嫌函送法辦，本案已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦中。

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