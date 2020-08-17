前妻助逃遭法辦！優良受刑人「越獄逾3日」　放話願投案仍不見人影

▲法務部矯正署明德外役監獄一名連姓受刑人逃獄。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、徐愷昕／台南報導

台南明德外役監一名連姓受刑人，14日和13名受刑人到螺絲工廠工作，疑趁倒垃圾時逃跑，案發隔天被追緝時還衝撞員警，失控翻車棄車逃逸。據了解，連的前妻稍早已被依幫助犯罪移送法辦，而在警方策動下，連男17日也撥電話表示會主動投案，不過因他目前仍未到案，警方不敢鬆懈，持續追捕中。

58歲的連男2013年1月10日在台南某停車場收受3把手槍及子彈38顆，麻豆分局警獲悉消息後，同月17日前往連男租屋處埋伏，雙方對峙發生駁火槍戰，經過一番追捕，連男在新營中興、延平路口於落網，當場被查扣2把制式手槍、36顆子彈，依非法持有手槍罪移送法辦，最後被判處有期徒刑6年6月。

據悉，連男入獄服刑後因表現良好，今年3月獲准移監位於台南市山上區的明德外役監獄，已服6成刑期，屬「一級受刑人」，每天都能辦理接見，而父親節也獲放假3天返家。他6月申請假釋但未通過，年底可再申請。

警方調查，連男14日和13名受刑人到一間螺絲工廠進行自主監外作業，未料疑趁倒垃圾時逃逸，等到獄方發現後早已不見人影。隔天晚間，台南警方在新營發現連的追跡，追捕時開了兩槍，但遭對方開車衝撞；連失控翻車逃逸，目前正由警方擴大追捕中。

今日稍早連男的前妻因幫助他逃獄，被依幫助犯罪移送法辦，而在警方聯繫家屬策動下，連男也親自打電話表示願意主動投案，獄方現已派員前往分局，不過因目前他仍未現身，警方不敢鬆懈，持續追捕行動中。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

►逃跑畫面曝光！台南優良受刑人狂奔+衝撞警察 前妻「開車接應」落網

►明德逃獄犯「身價曾上億」！好賭敗光家產舉債度日 與警槍戰遭判6年半

►台南驚傳「優良受刑人」逃逸開車衝撞員警 警開2槍擴大追捕中