屏東男朝民宅轟5槍！屋主驚見玻璃碎裂　警查扣罕見「黑寡婦」點22手槍

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣郭姓男子，10日清晨酒後涉嫌到高樹鄉梁姓鄉民住處開槍射擊，屋主睡醒後，驚見玻璃碎裂，窗上有多處疑似彈孔的痕跡，驚魂未定，害怕人身安全受到威脅，向警方報案，警方循線在數小時內，在一處釣蝦場將郭逮獲，起出與手掌大型俗稱黑寡婦的制式點22手槍，由於該手槍相當少見，警方訊後依法送辦，擴大追查槍械來源。

▲屏東縣里港警方數小時內逮獲涉嫌開槍的郭嫌送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼射擊畫面、落網。

高樹分駐所昨天獲報後，分局長楊龍祥立即坐鎮指揮，出動線上快打部隊全副武裝前往案發現場，發現住家內玻璃碎滿地，窗上確有疑似彈孔痕跡，另又在室內尋獲疑似彈頭碎片，研判遭人蓄意槍擊可能性極大，且有再犯風險，指示偵查隊立即成立專案小組，調閱周遭監視器一一過濾，數小時內在遊藝場成功逮人。

▲黑寡婦手槍。玻璃彈孔。

里港警方表示，郭嫌行跡謹慎，多次變裝企圖混淆警方視聽，以不同裝扮至案發現場周圍勘查地形規劃逃逸路線，並以公共場所作為掩護，做案後甚至若無其事返回遊藝場，行徑相當囂張。

警方比對監視器畫面過濾可疑犯嫌，進行地毯式搜索，數小時候終在釣蝦場內，發現1名男子行跡可疑，比對監視器畫面與犯嫌特徵相吻合，警方旋即盤查身分，提示相關物證後，他坦承犯案，並供稱酒後回想起與報案人之前的嫌隙，憤而開槍洩恨。隨後帶同警方取獲涉案罕見制式點22口徑轉輪手槍1支（俗稱黑寡婦）、子彈5顆、口罩等物、犯案所穿衣褲等證物。

警方調查，嫌犯共開了5槍，其中3槍卡彈，擊發2發。而槍砲彈藥刀械管制條例已於今年的6月12日修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，呼籲民眾踴躍檢舉不法，警方也會加強查緝，以強勢的執法作為，向上溯源，根除不法，保障人民生命、財產安全。

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