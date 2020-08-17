賣家寄貨更方便！超商小7、萊爾富推出「郵局便利包」寄件新服務

▲全台5,800家小7推出郵局便利包寄件服務。（圖／業者提供）



記者陳涵茵／台北報導

迎接後疫情時代零售電商新趨勢，忘了讓買家與賣家能更方便使用寄收件服務，即日起7-ELEVEN與萊爾富更攜手中華郵政推出郵局便利包1號包、2號包寄件服務，全台門市都能寄件。

▲超商攜手中華郵政。

7-ELEVEN發揮服務據點的就近便利性，寄件服務整合集團內、外物流品牌，服務項目包含交貨便、國際交貨便、黑貓宅急便、DHL、FedEx等，自8月17日起更與中華郵政合作，提供郵局便利包1號包、2號包寄件服務，為滿足消費者需求，提供更多元的寄件選擇，即日起至9月30日止更推出「寄件免手續費」優惠活動，資費分別為36元與48元與郵局相同。

▲萊爾富主打省時便利、免收手續費、24小時收件。



除了小7，民眾也可在提供EC服務的全台萊爾富門市，交寄1公斤以內的郵局便利包郵件，包含「郵局1號便利包」和「郵局2號便利包」，同時更祭出三大利多：省時便利、免收手續費、24小時收件，提供民眾貼心交寄服務。

此外，萊爾富也針對有大量寄件需求的賣家，提供Life-ET機台預購郵局便利包1號包16×28cm橙色，包材售價1元，和郵局便利包2號包23×32cm綠色，包材售價2元服務，一次最低購買量為每包50個，最快2天後民眾就能到指定的門市取貨。