雷軍：小米啟動「重新創業」征程　增加4位聯合創始人

▲小米增加4位聯合創始人，加上原先的5人，總共是9人。（圖／翻攝小米官方網站）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米創立屆滿十週年，小米創辦人、董事長雷軍16日宣布，小米即日開啟「重新創業」征程，集團的4位高管成為小米下一個十年的「聯合創始人」，並且，小米還啟動了「新十年創業者計畫」，將選拔出100位優秀人才。

雷軍表示，新的十年，小米將重新創業，更需要強大的團隊和源源不斷的傑出人才，將小米文化、價值觀、方法論薪火相傳，「因此，我們決心擴大合伙人隊伍。」

據雷軍所言，小米的合伙人團隊將新增四人，包括王翔（小米集團總裁）、周受資（小米集團高級副總裁兼國際部總裁）、張峰（小米集團副總裁、集團參謀長、集團採購委員會主席）及盧偉冰（小米集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理）。

雷軍指出，小米的合伙人制度是集團核心事項的集體決策機制，更是小米文化價值觀和互聯網方法論的傳承機制，「新合伙人的加入，將大大增強小米下一個十年的戰略牽引力和行動耐久力，為小米新征程提供更強有力的核心管理保障。」

雷軍提到，除了合伙人制度，小米「新十年創業者計劃」也已同時啟動，將選拔100位認同小米使命、願景、價值觀，有能力、有潛力、並且在核心崗位有突出戰功的年輕幹部，給予類似早期創業者的回報，激勵以創業者心態和投入度，和公司共繪未來十年的美好藍圖。

雷軍近日在小米十週年演講上提出「重新創業」概念，他強調，小米今天的局面，還是需要拿出重新創業的熱情，大膽啟用創業型人才，大膽使用創業型的激勵，大膽把握新的戰略機遇。