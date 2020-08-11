小米十周年發表「小米10至尊紀念版」　起價2.2萬元

▲小米10至尊紀念版。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米創辦人雷軍於北京總部小米科技園舉辦小米十周年主題演講，同時正式發表十周年旗艦小米10至尊紀念版；此一新機更在專業相機評測網站DXOMARK以相機總分130分奪得冠軍；「小米10至尊紀念版」起價為5,299元人民幣（約台幣2.2萬元）。

小米10至尊紀念版搭載120倍超長焦鏡頭和定製大感光元件大像素超動態微光主鏡頭，採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載業內首款量產120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構。變焦超過15倍時螢幕中增加小窗畫中畫預覽，強化長焦相機使用體驗。

小米10至尊紀念版定製了一顆4,800萬超大感光元件超大像素的主鏡頭，採用業內少有的1/1.32吋超大感光元件，單像素尺寸達到1.2μm，四合一2.4μm超大像素，感光性能，在暗光、逆光、大光比等複雜拍攝環境下，依然可以保持優質的成像能力。

另外也採用了8P鏡頭，支援OIS光學防手震和8K影片錄製，無論感光元件尺寸還是鏡片規格都達到了頂級水準，普通用戶和專業攝影師都可擁有極佳的拍攝體驗。定製主鏡頭首創硬體雙原生ISO Fusion超動態技術、晶片級單幀逐行HDR技術、HDR10影片採集，可提升拍照、影片錄製的動態範圍、色域，減少HDR鬼影。

而在廣角鏡頭方面，其搭載了128°超廣角鏡頭採用2,000萬像素鏡頭，等效12mm焦段；經典人像鏡頭採用1200萬像素鏡頭，50mm經典人像焦段支援2倍光學變焦。超廣角鏡頭和經典人像鏡頭都具備超旗艦水準，風景、建築、合影、人像等場景均能得心應手。

至於充電表現，小米10至尊紀念版則是採用120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構，並通過德國萊因TÜV安全快充系統3.0認證。

小米10至尊紀念版首次量產120W有線秒充，採用多級遞變電流調控技術，支援雙電荷泵充電、直充、普通充電三種模式，並聯兩顆98.5%超高轉換效率的電荷泵，可大幅降低轉換過程中的能量損耗，提升充電效率，更低的發熱也利於延長大功率充電時間，標配120W充電器，5分鐘充電41%，23分鐘充至100%。

這次小米10至尊紀念版共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB四個容量版本，分別售價人民幣5,299元（約台幣2.2萬元）、人民幣$5,599元（約台幣2.36萬元）、人民幣5,999元（約台幣2.5萬元）、人民幣6,999元（約台幣2.95萬元）。

此款新機已於今（11）日晚間開放中國市場預購，8月16日10點正式首賣。至於台灣市場是否會引進販售，仍得等到小米台灣官方發佈的消息為主。