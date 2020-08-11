　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米十周年發表「小米10至尊紀念版」　起價2.2萬元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼小米10至尊紀念版。（圖／小米台灣提供）

▲小米10至尊紀念版。（圖／小米台灣提供）

記者邱倢芯／台北報導

小米創辦人雷軍於北京總部小米科技園舉辦小米十周年主題演講，同時正式發表十周年旗艦小米10至尊紀念版；此一新機更在專業相機評測網站DXOMARK以相機總分130分奪得冠軍；「小米10至尊紀念版」起價為5,299元人民幣（約台幣2.2萬元）。

小米10至尊紀念版搭載120倍超長焦鏡頭和定製大感光元件大像素超動態微光主鏡頭，採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載業內首款量產120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構。變焦超過15倍時螢幕中增加小窗畫中畫預覽，強化長焦相機使用體驗。

小米10至尊紀念版定製了一顆4,800萬超大感光元件超大像素的主鏡頭，採用業內少有的1/1.32吋超大感光元件，單像素尺寸達到1.2μm，四合一2.4μm超大像素，感光性能，在暗光、逆光、大光比等複雜拍攝環境下，依然可以保持優質的成像能力。

另外也採用了8P鏡頭，支援OIS光學防手震和8K影片錄製，無論感光元件尺寸還是鏡片規格都達到了頂級水準，普通用戶和專業攝影師都可擁有極佳的拍攝體驗。定製主鏡頭首創硬體雙原生ISO Fusion超動態技術、晶片級單幀逐行HDR技術、HDR10影片採集，可提升拍照、影片錄製的動態範圍、色域，減少HDR鬼影。

而在廣角鏡頭方面，其搭載了128°超廣角鏡頭採用2,000萬像素鏡頭，等效12mm焦段；經典人像鏡頭採用1200萬像素鏡頭，50mm經典人像焦段支援2倍光學變焦。超廣角鏡頭和經典人像鏡頭都具備超旗艦水準，風景、建築、合影、人像等場景均能得心應手。

至於充電表現，小米10至尊紀念版則是採用120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充架構，並通過德國萊因TÜV安全快充系統3.0認證。

小米10至尊紀念版首次量產120W有線秒充，採用多級遞變電流調控技術，支援雙電荷泵充電、直充、普通充電三種模式，並聯兩顆98.5%超高轉換效率的電荷泵，可大幅降低轉換過程中的能量損耗，提升充電效率，更低的發熱也利於延長大功率充電時間，標配120W充電器，5分鐘充電41%，23分鐘充至100%。

這次小米10至尊紀念版共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB四個容量版本，分別售價人民幣5,299元（約台幣2.2萬元）、人民幣$5,599元（約台幣2.36萬元）、人民幣5,999元（約台幣2.5萬元）、人民幣6,999元（約台幣2.95萬元）。

此款新機已於今（11）日晚間開放中國市場預購，8月16日10點正式首賣。至於台灣市場是否會引進販售，仍得等到小米台灣官方發佈的消息為主。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米十周年發表「小米10至尊紀念版」　起價2.2萬元

Fossil Gen 5 下周三有重大更新！　睡眠追蹤、血氧偵測一次擁有

LINE FRIENDS期間限定組合　「熊大與當肯的好友日常」貼圖上架

LINE Pay用戶上半年累積捐款12.4萬筆　總計募得逾6216萬元

老花看手機不再吃力　三星投資新創打造「老花眼矯正」貼膜

蘋果發布watchOS Beta版！　立即體驗「睡眠追蹤」等新功能

iPhone 12爆料內容大整理！　傳最便宜機款只要1.62萬元起

感測器商調查耳機市場　近三成消費者需要「尋找我的耳機」

「HyperLIVE 2020: Bii Alive」看不過癮？中華電5G用戶可隨時回看

Sony WH-1000XM4降噪耳機登台　「快速聊天模式」讓你說話不必脫耳機

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

小米十周年發表「小米10至尊紀念版」　起價2.2萬元

Fossil Gen 5 下周三有重大更新！　睡眠追蹤、血氧偵測一次擁有

LINE FRIENDS期間限定組合　「熊大與當肯的好友日常」貼圖上架

LINE Pay用戶上半年累積捐款12.4萬筆　總計募得逾6216萬元

老花看手機不再吃力　三星投資新創打造「老花眼矯正」貼膜

蘋果發布watchOS Beta版！　立即體驗「睡眠追蹤」等新功能

iPhone 12爆料內容大整理！　傳最便宜機款只要1.62萬元起

感測器商調查耳機市場　近三成消費者需要「尋找我的耳機」

「HyperLIVE 2020: Bii Alive」看不過癮？中華電5G用戶可隨時回看

Sony WH-1000XM4降噪耳機登台　「快速聊天模式」讓你說話不必脫耳機

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

超浪漫！絕美粉色鹽湖上跳芭蕾　俄攝影師捕捉如童話般夢幻景象

3C家電熱門新聞

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

小米十周年發表「小米10至尊紀念版」

Google Maps正式回歸Apple Watch！　另支援全球CarPlay

iPhone「鍵盤往下一拉」選字神功能！果粉讚爆

Fossil Gen 5 下周三有重大更新！　睡眠追蹤、血氧偵測一次擁有

安卓鍵盤Gboard增添新功能「智慧填詞」　並切換自動更正快捷模式

LINE FRIENDS期間限定組合　「熊大與當肯的好友日常」貼圖上架

蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

蘋果頭戴式耳機AirPods Studio細節曝光

蘋果發布watchOS Beta版！　立即體驗「睡眠追蹤」等新功能

安卓版AirDrop三星與Pixel搶先用

三星投資新創打造「老花眼矯正」貼膜

Sony WH-1000XM4降噪耳機登台

Pixel Buds全色系終於要推出！　美兩大電商已陳列於官網

更多熱門

相關新聞

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

陸牌品猛竄台灣市場　超夯關鍵曝光

便宜的價格總能吸引小資族和花用節省者的目光，因此CP值頗高的大陸品牌在台灣就有很大的市場。一名網友日前在手機用品店內發現，不管是realme或小米的商品總大受歡迎，甚至比別國品牌的銷量還要好，撇除堅持不願使用大陸品牌的民眾，他就好奇，「中國品牌是不是在台灣越來越流行？」

雷軍：小米「澎湃晶片」遇巨大困難

雷軍：小米「澎湃晶片」遇巨大困難

父親節撿一波3C便宜　小米、華為都有折扣

父親節撿一波3C便宜　小米、華為都有折扣

小米雷軍在B站發第一支影片

小米雷軍在B站發第一支影片

中興手機前CEO曾學忠加入小米　任手機部總裁

中興手機前CEO曾學忠加入小米　任手機部總裁

關鍵字：

小米小米10至尊紀念版

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面