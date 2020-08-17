麥當勞1+1還可以「再+1」！他驚「可以加價購」...網笑：你那邊還來得及

▲麥當勞「1+1=50銅板輕鬆點」是小資族的福音。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

速食店快速方便，是外食族的選擇之一，有許多搭配好的多種套餐組合，還會不定時推出限時、限量美食。有網友日前到麥當勞買宵夜，發現最新原本有的1+1組合套餐，還可以用到銅板價25元加購一包小薯，讓他驚呼「是我太lag還是太邊緣，怎麼會不知道這個優惠呢？」

原PO在PTT發文，晚上肚子餓到麥當勞買宵夜，意外發現原本的1+1套餐優惠之外，還可以花25元再加購一包小薯。他精打細算之後分析，「這樣以後法式芥末香雞堡+小杯玉米湯+小薯只要75元，雖然還是小輸1+1外加得來速小薯10元就是了。」

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貼文一出後，網友在底下留言，「得來速8折還有熟客券」、「問卷禮拿到單點勁辣雞腿堡買一送一」、「你那邊還來得及」、「我告訴你威力彩號碼，中了分我一半」、「快ALL IN合一」、「你現在還來得及，還不快點買爆合一」、「你lag很大喔」。

有許多網友指出，「這個超久了吧」、「你上次吃是5年前嗎」、「超lag，不噓不行，到底活在哪個平行世界」。但也有部分網友不知道這個優惠、「還真的不知道能這樣加點」、「現在才知道」、「不知道，不過我都直接甜心卡」。

麥當勞「1+1=$50銅板輕鬆點」，紅區和白區各選一樣餐點只要50元，是許多人省錢時最划算的點餐方式，然而活動下方有備註，「買任何1+1組合再加25元，享薯條（小包）一份。」