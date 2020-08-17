　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

書生奪命劍「藏機關」！槍頭是它拆掉的　他曝27年秘密：書生耍賤招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

唐家霸王槍。（圖／翻攝自YouTube）

▲「唐家霸王槍」是唐家代代相傳的武器。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

在每個人心中都有一個屬於自己的黃金年代，對於現在的7、8年級生，90年代的港片想必一定不陌生，其中《唐伯虎點秋香》在電影台不斷地重播，明明劇情都能倒背如流了，卻還是想一看再看。有網友日前發現電影中一個不為人知的秘密，電影中「唐家霸王槍」的槍頭，竟然是被機關拆掉的。

原PO在PTT發文，電影中知名橋段「奪命書生拆槍頭」，竟然是利用機關拆掉槍頭，「我到今天才知道，原來書生奪命劍的劍是用機關拆掉槍頭，而不是用巧勁，或是直接砍斷槍頭」。有網友將拆槍頭的片段慢速度特寫，結果意外發現，奪命劍上有機關；當劍與槍互撞時，劍上有一個鉤子跳出，將槍頭折斷。

請繼續往下閱讀...

原PO得知消息後恍然大悟，「看了20年現在才知道，昨天看過重播而已。」網友們也在底下留言驚呼，「原來是書生機關劍啊」、「所以唐伯虎他爸到死都不知真相，努力鑄造的寒鐵槍頭，也是一點用都沒有」、「哇靠還有這細節」、「我也以為是巧勁，原來是耍賤招啊奪命書生」、「看了十幾遍都沒發現」、「我也以為是從嵌合處撬開，想說劍身不是應該崩斷嗎」。

也有網友笑說「長知識」，「2020冷知識排行榜第一名提前決定」、「你不知道唐伯虎點秋香的10件事情，這可以列第1名了吧」、「奇怪的知識增加了，20年封包到了」、「難怪咧，想說一把普通的劍也能入兵器譜排行」、「從小看到大沒發現QQ」。

▼約從 3:19 開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

 ▼約從 3:28 開始。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女中15.6億包60萬大紅包
瘋傳34分鐘性愛片引退！　日第一美胸女大生改名近況曝
「嬌小身影」墓碑旁彎腰 　她一看畫面淚崩：女兒回來了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

老弟剛領薪「送她40支口紅」　結局超鬧...網卻羨慕翻：突然想要弟弟了

與徐曉冬泰國開戰！台灣「楊氏太極拳傳人」被笑不敢去…3點聲明：必定一戰

台灣「首支新冠疫苗」要進人體試驗！　國光「有條件」先篩選受試者

善耕365／溜越250公里　偏鄉的路溜小勇士

排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女「爽中15.6億」包60萬大紅包　店家回應了

美味酪梨香緹蛋糕杯DIY　嘉藥USR與大內酪梨合作大放異彩

書生奪命劍「藏機關」！槍頭是它拆掉的　他曝27年秘密：書生耍賤招

馬來西亞突變病毒「傳播速度快10倍」　莊人祥：說法誇大！

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」　真相超衝擊！他苦笑：以後不敢備註了

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

高雄港聯外高架大車翻落30公尺　撞護欄「垂直」墜地駕駛卡車內亡

就像蓋印章！小碎花躍上波蘭陶　職人錄全手工上色過程超療癒❤

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

水泥預拌車高架墜落瞬間畫面曝！　車身衝撞護欄幾乎「垂直」重摔地

黑胡椒檸檬醬汁配上鮮蝦、雞腿 達人分享夏季便當開胃又健康！

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

老弟剛領薪「送她40支口紅」　結局超鬧...網卻羨慕翻：突然想要弟弟了

與徐曉冬泰國開戰！台灣「楊氏太極拳傳人」被笑不敢去…3點聲明：必定一戰

台灣「首支新冠疫苗」要進人體試驗！　國光「有條件」先篩選受試者

善耕365／溜越250公里　偏鄉的路溜小勇士

排七星級金筍廁所順便買彩券！新北女「爽中15.6億」包60萬大紅包　店家回應了

美味酪梨香緹蛋糕杯DIY　嘉藥USR與大內酪梨合作大放異彩

書生奪命劍「藏機關」！槍頭是它拆掉的　他曝27年秘密：書生耍賤招

馬來西亞突變病毒「傳播速度快10倍」　莊人祥：說法誇大！

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」　真相超衝擊！他苦笑：以後不敢備註了

宋兆文／首戰即終戰　馬英九沒錯！

陳玉珍將赴東沙島考察　張宏陸：花公帑偽出國…給國防添風險

奇美博物館開創新體驗　「時間的房間」帶您穿越百年進入畫作歷程

廟宇前公然聚賭！士地公伯託夢信眾：該管一管了...警逮15人

Villa露營帳有專屬發呆亭！四人帳每人500元　墾丁海濱露營營位價格一次看

響尾蛇陳聖平背號選73全因爸爸　張進德餵球練打收穫多

半年車禍達488件受傷近700人　中市舉辦交安課「80外送員參加」

川普胞弟病逝　網瘋傳「死神你帶錯川普啦！」

老弟剛領薪「送她40支口紅」　結局超鬧...網卻羨慕翻：突然想要弟弟了

新台幣收盤升值1.6分　收在29.526元

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

生活熱門新聞

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

賓士加300害慘！加油員要多問3字

娶到千金超崩潰！岳母「性感睡衣」進房

童仲彥最思念的女人　1晚能11次

70歲老伯「包尿布來取餐」！外送員蹲下伸援手

電費暴漲10倍破2萬！台電冷回應

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

好市多「Chloe太陽眼鏡」驚見1折價

小琉球遊客殘殺海膽　拿石頭敲死

要外送員免費幫買菸！被拒氣炸給負評

竹北「明晚10點送肉粽」路線曝光

30噸垃圾塞爆民宅　臭20年逼瘋鄰

更多熱門

相關新聞

2500萬預算「大安2房vs北投3房」選哪間

2500萬預算「大安2房vs北投3房」選哪間

投資買房要考慮到周遭環境、屋齡等條件，不過很多人第一過篩選項就是地點，或是房子的類型，像是想要透天或是大樓等等。就有一名網友在PTT的Gossiping發文，說一家三口如果有2500萬要買房，會選在大安區市中心但小坪數只有兩房，還是北投三房較大坪數的物件，忍不住問卦「2500萬買大安區還是北投？」

日本妹聊天猛「咕～咕魯」　曝真相他傻眼

日本妹聊天猛「咕～咕魯」　曝真相他傻眼

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

「卜蜂是泰國公司」網驚呆：不是台灣的嗎

關鍵字：

唐伯虎點秋香書生奪命劍唐家霸王槍PTT

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」

韓瑜《驕女》舌吻交纏洗鴛鴦浴

加拿大網站爆料：普丁女兒注射疫苗身亡

最愛的食物「先吃or留到最後」？心理學從「家中排行」發現秘密

颱風可能生成！影響台灣時間曝光　大雷雨恐下一整周

7號颱無花果可能生成！移動路徑曝

絕對賠不起！他PO「貨櫃車」照　網嚇壞

南投婦產科切囊腫　她臉色發黑慘死

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

賓士加300害慘！加油員要多問3字

謝和弦未獲授權搶註冊　脩怒關協商大門

比基尼妹練潛水遭侵犯！色教練：我失控了

球星涉賭球團秒開除　辦他的檢察官到現在仍被關

更多

最夯影音

更多
魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳

魂穿李尖尖！妹妹怕看牙..凌霄溫柔安撫　《以家人之名》宋威龍承諾譚松韻：我娶妳
記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

記得羅霈穎的一生..　永遠都是美美的

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

電費「暴漲10倍」他氣炸直播控訴　台電：先繳清再付1800元調查費

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

駕駛遇違停賓士狂按喇叭被無視　下車兇猛教訓：要停這樣逆啦？

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

A-Lin《有一種悲傷》.畢書盡《come back to me》　大型KTV現場！都能跟著唱

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面