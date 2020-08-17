書生奪命劍「藏機關」！槍頭是它拆掉的　他曝27年秘密：書生耍賤招

▲「唐家霸王槍」是唐家代代相傳的武器。（圖／翻攝自YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

在每個人心中都有一個屬於自己的黃金年代，對於現在的7、8年級生，90年代的港片想必一定不陌生，其中《唐伯虎點秋香》在電影台不斷地重播，明明劇情都能倒背如流了，卻還是想一看再看。有網友日前發現電影中一個不為人知的秘密，電影中「唐家霸王槍」的槍頭，竟然是被機關拆掉的。

原PO在PTT發文，電影中知名橋段「奪命書生拆槍頭」，竟然是利用機關拆掉槍頭，「我到今天才知道，原來書生奪命劍的劍是用機關拆掉槍頭，而不是用巧勁，或是直接砍斷槍頭」。有網友將拆槍頭的片段慢速度特寫，結果意外發現，奪命劍上有機關；當劍與槍互撞時，劍上有一個鉤子跳出，將槍頭折斷。

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原PO得知消息後恍然大悟，「看了20年現在才知道，昨天看過重播而已。」網友們也在底下留言驚呼，「原來是書生機關劍啊」、「所以唐伯虎他爸到死都不知真相，努力鑄造的寒鐵槍頭，也是一點用都沒有」、「哇靠還有這細節」、「我也以為是巧勁，原來是耍賤招啊奪命書生」、「看了十幾遍都沒發現」、「我也以為是從嵌合處撬開，想說劍身不是應該崩斷嗎」。

也有網友笑說「長知識」，「2020冷知識排行榜第一名提前決定」、「你不知道唐伯虎點秋香的10件事情，這可以列第1名了吧」、「奇怪的知識增加了，20年封包到了」、「難怪咧，想說一把普通的劍也能入兵器譜排行」、「從小看到大沒發現QQ」。

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