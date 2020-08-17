彰化男時速99km無照狂飆…撞迴轉車釀「1死2傷」！他耍賴5年只賠20萬下場慘

▲彰化男無照狂飆釀1死2傷，事後200萬的賠償金還賴皮只還20萬，下場緩刑被撤銷。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／南投報導

彰化一名李姓男子2014年間無照駕車，還高速衝撞上準備迴轉的車輛，造成楊女車內3人「1死2傷」，事後他承諾會賠償受害人200萬元，因此獲得緩刑，孰料，截至2020年卻只還了20萬元，讓受害人家屬氣得找上檢察官，要求撤銷緩刑。南投地院審理後，認為李男說到沒做到，漠視自新的機會，撤銷他的緩刑。

判決指出，李男2014年12月14日傍晚5時許無照開車上路，沿彰化縣彰化市彰南路5段外側車道由北往南行駛，途經彰南路5段26號前時，竟以時速99公里的速度行駛(該路段限速70公里)，當場撞上正準備迴轉的楊姓女子，造成楊女車內3人「1死2傷」的悲劇。

彰化地方法院審理後，依無照駕車過失致死罪將李男判刑1年2月，但考量他與被害者家屬在2015年以200萬元的金額達成和解，給予緩刑5年確定。但楊女家屬沒想到，李男支付了20萬元之後，竟然就不繼續支付餘額了，一怒之下決定前往彰化地檢署請求撤銷李男的緩刑。

根據調解筆錄內容指出，李男應賠償楊女家屬、受害人等5人共200萬元，給付方式是從2015年9月15日起至2016年4月15日止，每個月15日前要支付1萬元，剩下的192萬元自2016年5月15日至清償日止，每個月15日前要給付3萬4千元至清償完畢為止。

李男3月31日到案時稱，陸續都有賠償給受害人家屬，最後一次是2019年9月，從2019年5月起他每月最少都有支付1至2萬，最多4至5萬元。但被害人表示，李男沒有按期賠償，且已經賠償的金額與說好的賠償金額差距非常大。

南投地方法院勘驗各項事證指出，李男無法提出已經完全賠償受害人的證明，且明明有充裕的時間可以賠償，卻只給付20萬元的賠償金額，認為他沒有履行誠意，漠視國家給他自新的機會，難認他有真誠悔悟之心，決定撤銷李男的緩刑。

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